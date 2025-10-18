Suscribirse

Lotería de Risaralda: combinación ganadora del sorteo 2921, viernes 17 de octubre

Una nueva combinación entró en juego tras el sorteo nocturno del viernes.

Redacción Loterías
18 de octubre de 2025, 11:00 a. m.
El azar definió una nueva combinación que ya es parte del archivo oficial de sorteos.
La jornada de la noche dejó una cifra que generó expectativa en todo el país. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Lotería de Risaralda

La Lotería del Risaralda realizó su sorteo número 2921 este viernes 17 de octubre de 2025, como es tradición, a las 11:00 de la noche.

Miles de apostadores en todo el país estuvieron atentos a los resultados de una de las loterías más reconocidas del territorio nacional.

Número ganador del premio mayor

Premio mayor: $2.333.333.333

  • Número: 8187
  • Serie: 156
Resultado LOTERIA DEL RISARALDA Viernes 17 de Octubre de 2025

Este sorteo mantiene el atractivo económico que caracteriza a la Lotería del Risaralda, con múltiples premios secos que incrementan las posibilidades de ganar.

Resultados históricos recientes

Entre números y series, la suerte eligió un nuevo rumbo en el sorteo del viernes.
La Lotería del Risaralda reveló la combinación ganadora del sorteo 2921 realizado este viernes 17 de octubre. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería de Risaralda

En las últimas semanas, la Lotería del Risaralda ha premiado a jugadores con los siguientes números:

  • 10 de octubre de 2025: número 6785, serie 141
  • 3 de octubre de 2025: número 7714, serie 224
  • 26 de septiembre de 2025: número 1221, serie 198

La Lotería del Risaralda realiza su sorteo oficial todos los viernes a las 11:00 p.m., permitiendo a los colombianos finalizar la semana con la esperanza de cambiar su vida gracias a uno de los premios más altos del mercado.

