Lotería de Risaralda: combinación ganadora del sorteo 2921, viernes 17 de octubre

La Lotería del Risaralda realizó su sorteo número 2921 este viernes 17 de octubre de 2025, como es tradición, a las 11:00 de la noche.

Miles de apostadores en todo el país estuvieron atentos a los resultados de una de las loterías más reconocidas del territorio nacional.

Número ganador del premio mayor

Premio mayor: $2.333.333.333

Número: 8187

Serie: 156

Este sorteo mantiene el atractivo económico que caracteriza a la Lotería del Risaralda, con múltiples premios secos que incrementan las posibilidades de ganar.

Resultados históricos recientes

En las últimas semanas, la Lotería del Risaralda ha premiado a jugadores con los siguientes números:

10 de octubre de 2025: número 6785, serie 141

3 de octubre de 2025: número 7714, serie 224

26 de septiembre de 2025: número 1221, serie 198