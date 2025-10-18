Loterías
Lotería de Risaralda: combinación ganadora del sorteo 2921, viernes 17 de octubre
Una nueva combinación entró en juego tras el sorteo nocturno del viernes.
La Lotería del Risaralda realizó su sorteo número 2921 este viernes 17 de octubre de 2025, como es tradición, a las 11:00 de la noche.
Miles de apostadores en todo el país estuvieron atentos a los resultados de una de las loterías más reconocidas del territorio nacional.
Número ganador del premio mayor
Premio mayor: $2.333.333.333
- Número: 8187
- Serie: 156
Este sorteo mantiene el atractivo económico que caracteriza a la Lotería del Risaralda, con múltiples premios secos que incrementan las posibilidades de ganar.
Resultados históricos recientes
En las últimas semanas, la Lotería del Risaralda ha premiado a jugadores con los siguientes números:
- 10 de octubre de 2025: número 6785, serie 141
- 3 de octubre de 2025: número 7714, serie 224
- 26 de septiembre de 2025: número 1221, serie 198
La Lotería del Risaralda realiza su sorteo oficial todos los viernes a las 11:00 p.m., permitiendo a los colombianos finalizar la semana con la esperanza de cambiar su vida gracias a uno de los premios más altos del mercado.