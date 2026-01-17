Lotería de Santander del viernes 16 de enero de 2026: este fue el número ganador del premio mayor

Este viernes, 16 enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 5053 de la Lotería de Santander. Tuvo desarrollo en su horario habitual, es decir a las 11:00 p.m., con todos sus secos y derivados. El número ganador fue el 0493 con la serie 218.

“Puedes comprar la Loteria Santander a través de nuestros canales electrónicos autorizados y sus plataformas digitales”, señala la web oficial de la entidad.

Repase, a continuación, la transmisión oficial del sorteo 5053 en la Lotería de Santander. El próximo sorteo será a partir de las 11:00 p.m. del viernes, 23 de enero de 2026. En SEMANA le traeremos el resultado oficial:

Sorteo 5053 de la Lotería de Santander - 16 de enero de 2026

Número ganador : 0493

: 0493 Serie: 218

¿Terminó la semana como millonario?: Números ganadores de la lotería Super Astro Sol el viernes 16 de enero

Últimos tres ganadores de la Lotería de Santander

Téngalos en cuenta, tal como el de este viernes. Estos fueron los últimos tres números ganadores en la Lotería de Santander, una de las más reconocidas en todo el territorio colombiano:

5358 - serie 128 : viernes, 9 de enero de 2026

- : viernes, 9 de enero de 2026 8733 - serie 235 : viernes, 2 de enero de 2026

- : viernes, 2 de enero de 2026 2467 - serie 019: viernes, 26 de diciembre de 2025

Plan de premios de la Lotería de Santander para el arranque de 2026

No solo es el premio mayor, también diferentes secos que le pueden jugar una afortunada combinación de triunfos. Son así:

Premio mayor : 6.500 millones de pesos

: 6.500 millones de pesos 1 seco: 700 millones de pesos

700 millones de pesos 2 secos : 500 millones de pesos

: 500 millones de pesos 3 secos : 300 millones de pesos

: 300 millones de pesos 4 secos : 200 millones de pesos

: 200 millones de pesos 7 secos : 100 millones de pesos

: 100 millones de pesos 7 secos : 50 millones de pesos

: 50 millones de pesos 10 secos : 20 millones de pesos

: 20 millones de pesos 15 secos : 10 millones de pesos

: 10 millones de pesos 20 secos: 5 millones de pesos

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido“, señala la Lotería de Santander.