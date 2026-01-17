Loterías

Lotería de Santander del viernes 16 de enero de 2026: este fue el número ganador del premio mayor

Le contamos los últimos resultados, el ganador del premio mayor y cuándo vuelve a jugar la Lotería de Santander.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
17 de enero de 2026, 10:58 a. m.
Lotería de Santander, 16 de enero de 2026.
Lotería de Santander, 16 de enero de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Lotería de Santander.

Este viernes, 16 enero de 2026, se llevó a cabo el sorteo número 5053 de la Lotería de Santander. Tuvo desarrollo en su horario habitual, es decir a las 11:00 p.m., con todos sus secos y derivados. El número ganador fue el 0493 con la serie 218.

“Puedes comprar la Loteria Santander a través de nuestros canales electrónicos autorizados y sus plataformas digitales”, señala la web oficial de la entidad.

Repase, a continuación, la transmisión oficial del sorteo 5053 en la Lotería de Santander. El próximo sorteo será a partir de las 11:00 p.m. del viernes, 23 de enero de 2026. En SEMANA le traeremos el resultado oficial:

Sorteo 5053 de la Lotería de Santander - 16 de enero de 2026

  • Número ganador: 0493
  • Serie: 218
¿Terminó la semana como millonario?: Números ganadores de la lotería Super Astro Sol el viernes 16 de enero

Últimos tres ganadores de la Lotería de Santander

Téngalos en cuenta, tal como el de este viernes. Estos fueron los últimos tres números ganadores en la Lotería de Santander, una de las más reconocidas en todo el territorio colombiano:

Loterías

Este es el resultado de la lotería de Medellín el viernes 16 de enero

Loterías

Conozca si se llevó el premio gordo de la Lotería de Risaralda, sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Loterías

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 16 de enero

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Loterías

¿Terminó la semana como millonario?: Números ganadores de la lotería Super Astro Sol el viernes 16 de enero

Loterías

Resultados ganadores de la lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este 16 de enero

Loterías

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este viernes, 16 de enero

Loterías

Lotería de Santander, 9 de enero de 2026: ¿Tiene el número ganador para el premio mayor? Descúbralo

Loterías

Lotería de Santander, viernes 2 de enero de 2026: ¿ganó el primer sorteo del año?

Loterías

¿Cuál fue el número ganador de la Lotería de Santander? Sorteo del viernes, 26 de diciembre de 2025

  • 5358 - serie 128: viernes, 9 de enero de 2026
  • 8733 - serie 235: viernes, 2 de enero de 2026
  • 2467 - serie 019: viernes, 26 de diciembre de 2025

Plan de premios de la Lotería de Santander para el arranque de 2026

No solo es el premio mayor, también diferentes secos que le pueden jugar una afortunada combinación de triunfos. Son así:

  • Premio mayor: 6.500 millones de pesos
  • 1 seco: 700 millones de pesos
  • 2 secos: 500 millones de pesos
  • 3 secos: 300 millones de pesos
  • 4 secos: 200 millones de pesos
  • 7 secos: 100 millones de pesos
  • 7 secos: 50 millones de pesos
  • 10 secos: 20 millones de pesos
  • 15 secos: 10 millones de pesos
  • 20 secos: 5 millones de pesos

“Si tu billete es ganador, debes presentar el billete físico en un punto de venta autorizado o en la oficina de la lotería para reclamar el premio. Asegúrate de tener contigo un documento de identificación válido“, señala la Lotería de Santander.

Más de Loterías

Una nueva jornada de la Lotería de Medellín dejó en evidencia la relevancia de su plan de premios semanales.

Este es el resultado de la lotería de Medellín el viernes 16 de enero

El plan de premios incluyó varios secos millonarios además del tradicional premio mayor.

Conozca si se llevó el premio gordo de la Lotería de Risaralda, sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Lotería de Santander, 16 de enero de 2026.

Lotería de Santander del viernes 16 de enero de 2026: este fue el número ganador del premio mayor

Super Astro Luna, resultados de hoy

Ganadores del Super Astro Luna: resultados del más reciente sorteo de este viernes, 16 de enero

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.

Miloto: conozca los números ganadores para el sorteo del viernes 16 de enero de 2026

Resultados del Super Astro Sol

¿Terminó la semana como millonario?: Números ganadores de la lotería Super Astro Sol el viernes 16 de enero

Siinuano Día y Noche

Resultados ganadores de la lotería El Sinuano Día y Noche: consulte los números ganadores de este 16 de enero

Chontico Día y Noche

¿Es su día de suerte? Resultados y números ganadores de la lotería Chontico para este viernes, 16 de enero

Resultados de loterías El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este 16 de enero.

Resultados oficiales de los sorteos del 16 de enero: El Dorado, El Paisita y La Caribeña ya tienen ganadores

La Antioqueñita Día y Tarde

¿Tocó la buena racha? Consulte aquí los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados de este viernes 16 de enero

Noticias Destacadas