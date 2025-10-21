Suscribirse

Lotería del Huila: resultado ganador del sorteo 4726, martes 21 de octubre de 2025

La Lotería del Huila anunció el resultado más reciente de su sorteo semanal.

Redacción Loterías
22 de octubre de 2025, 4:03 a. m.
El sorteo emitido por la Lotería del Huila se desarrolló de forma regular, manteniendo la atención de quienes siguen este juego tradicional.
Una nueva edición de la Lotería del Huila se llevó a cabo bajo supervisión estatal, tal como lo establece la normativa vigente. | Foto: Composición de SEMANA con imágenes de Getty y Lotería del Huila

La Lotería del Huila llevó a cabo el sorteo número 4726 este martes 21 de octubre de 2025 a las 10:25 de la noche, con un premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Resultado del premio mayor del 21 de octubre de 2025

  • El número ganador fue el: 0573
  • Serie: 096

Este sorteo se realiza exclusivamente los martes, consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales del país.

Resultado LOTERIA DEL HUILA Martes 21 de Octubre de 2025

Premios entregados en el sorteo 4726

  • Premio mayor: 2.000 millones de pesos (un ganador)
  • Primer seco: 150 millones de pesos (un ganador)
  • Segundo seco: 100 millones de pesos (cinco ganadores)
  • Tercer seco: 30 millones de pesos (diez ganadores)
  • Cuarto seco: 15 millones de pesos (diez ganadores)

Los resultados oficiales y las series ganadoras adicionales están disponibles en los canales institucionales de la lotería y puntos autorizados.

¿Cuándo juega la Lotería del Huila?

La Lotería del Huila solo juega todos los martes a las 10:25 de la noche, siendo uno de los juegos de azar más esperadas por quienes participan semanalmente con la esperanza de ser un nuevo millonario.

La rutina del sorteo de los martes se cumplió con la realización del sorteo 4725 de la Lotería del Huila.
La más reciente jornada de la Lotería del Huila marcó el desarrollo de un nuevo sorteo con amplia participación ciudadana. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería del Huila

Este sorteo cuenta con vigilancia estatal y se transmite por medios oficiales, garantizando transparencia en cada etapa del proceso.

