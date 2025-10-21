Loterías
Lotería del Huila: resultado ganador del sorteo 4726, martes 21 de octubre de 2025
La Lotería del Huila anunció el resultado más reciente de su sorteo semanal.
La Lotería del Huila llevó a cabo el sorteo número 4726 este martes 21 de octubre de 2025 a las 10:25 de la noche, con un premio mayor de 2.000 millones de pesos.
Resultado del premio mayor del 21 de octubre de 2025
- El número ganador fue el: 0573
- Serie: 096
Este sorteo se realiza exclusivamente los martes, consolidándose como uno de los juegos de azar más tradicionales del país.
Premios entregados en el sorteo 4726
- Premio mayor: 2.000 millones de pesos (un ganador)
- Primer seco: 150 millones de pesos (un ganador)
- Segundo seco: 100 millones de pesos (cinco ganadores)
- Tercer seco: 30 millones de pesos (diez ganadores)
- Cuarto seco: 15 millones de pesos (diez ganadores)
Los resultados oficiales y las series ganadoras adicionales están disponibles en los canales institucionales de la lotería y puntos autorizados.
¿Cuándo juega la Lotería del Huila?
La Lotería del Huila solo juega todos los martes a las 10:25 de la noche, siendo uno de los juegos de azar más esperadas por quienes participan semanalmente con la esperanza de ser un nuevo millonario.
Este sorteo cuenta con vigilancia estatal y se transmite por medios oficiales, garantizando transparencia en cada etapa del proceso.