Lotería del Huila: vea los resultados de este martes, 10 de marzo de 2026, sorteo 4746

La Lotería del Huila hace acto de presencia este 10 de marzo de 2026 con números que lo podrían considerar como un nuevo multimillonario en Colombia. Es el décimo sorteo del año. Este juego de azar se lleva a cabo todos los martes en la noche, más exactamente sobre las 10:30 p. m, hora colombiana, aunque el ganador del premio mayor se conoce a las 11:00 p. m.

El número ganador de la Lotería del Huila se puede llevar un premio mayor que alcanza los 2.000 millones de pesos, suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con miles de millones en sus cuentas.

Los jugadores de esta lotería participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, el cual debe coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos (consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado).

Ganador premio mayor de la Lotería del Huila, sorteo 4746

Número: 5324

Serie: 166

Premios que entrega la Lotería del Huila

Repase los premios que maneja la Lotería del Huila y descubra cómo es su distribución en los distintos secos:

Premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos

Un seco de 100 millones de pesos

Un seco de 60 millones de pesos

10 secos de 20 millones de pesos

15 secos de 10 millones de pesos

Estos premios representan una de las bolsas más atractivas dentro de las loterías que se juegan en el país.

El próximo sorteo de la Lotería del Huila se jugará el día martes 17 de marzo de 2026, a las 10:30 de la noche. Este juego de azar se transmite en vivo por televisión y radio. Los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

Los últimos sorteos de la Lotería del Huila

3 de marzo 2026: 8305 / 161

24 de febrero 2026: 2185 / 161

17 de febrero 2026: 1607 / 133

10 de febrero 2026: 0519 / 111

3 de febrero 2026: 3700 / 082

27 de enero 2026: 7042 / 017

20 de enero 2026: 5108 / 127

13 de enero de 2026: 3586 / 145

6 de enero de 2026: 2172 / 095

30 de diciembre de 2025: 0307 / 138

23 de diciembre de 2025: 0730 / 071

16 de diciembre de 2025: 6121 / 147

9 de diciembre de 2025: 9490 / 083

Este es otro de los juegos de azar que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.