Lotería del Meta, miércoles 18 de febrero: repase el número ganador del sorteo 3286

Llegó el sorteo 3286 de la Lotería del Meta. Fue este miércoles, 18 de febrero de 2026, en su horario habitual de las 10:30 p.m. El número ganador para el premio mayor fue el 6648 con la serie 028. La transmisión del evento se llevó a cabo por medio de los canales oficiales de la entidad.

“En la Lotería del Meta, nos enfocamos en gestionar de manera eficaz el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, buscando generar felicidad entre nuestros apostadores y satisfacer las necesidades de nuestros clientes, distribuidores y partes interesadas. con el fin de obtener y proveer recursos económicos para transferir a la salud de todos los colombianos”, reseña la Lotería del Meta en su web oficial.

Recuerde que el próximo sorteo de la Lotería del Meta (3287) se llevará a cabo el próximo miércoles, 25 de febrero, a partir de las 10:30 p.m. Podrá seguirlo por medio de los canales de la entidad, y en SEMANA también le daremos a conocer el resultado.

Sorteo 3286 de la Lotería del Meta: repase la transmisión oficial

Número ganador : 6648

: Serie: 028

Últimos tres ganadores de la Lotería del Meta

Así fue el comportamiento de los últimos tres sorteos en la Lotería del Meta. Repase los números ganadores y sus respectivas series:

11 de febrero de 2026 - sorteo 3285: número 7409 serie 016

serie 4 de febrero de 2026 - sorteo 3284: número 7645 serie 117

serie 28 de enero de 2026 - sorteo 3283: número 2889 serie 123

Plan de premios en la Lotería del Meta

A continuación, la más reciente actualización con el plan de premios de la Lotería del Meta, mismo que rige de cara a este arranque del 2026: