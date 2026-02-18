Resultado Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 18 de febrero en el sorteo 8345

Este miércoles 18 de febrero de 2026, miles de apostadores en el país estuvieron atentos al sorteo de la Lotería Chontico, una de las citas diarias más esperadas por quienes buscan tentar a la suerte.
El juego mantuvo su formato clásico de dos emisiones, Chontico Día y Chontico Noche, que sigue manteniendo viva la ilusión de los participantes mientras revisan los resultados con la esperanza de ganar.
En esta ocasión, el número que acaparó todas las miradas fue el 1919. Además, en el sorteo de ‘La Quinta’, la balota número 8 se llevó el protagonismo, cerrando un nuevo capítulo de este popular juego de azar.
Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 18 de febrero de 2026
Premio mayor: 1919 - 8
- Tres últimas cifras: 919
- Dos últimas cifras: 19
- Número completo: 1919
- Última cifra: 8
Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 18 de febrero de 2026
Premio mayor: pendiente
- Tres últimas cifras: pendiente
- Dos últimas cifras: pendiente
- Número completo: 60pendiente50
- Quinta: pendiente
El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 19 de febrero de 2026, en los horarios habituales.
Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde
Chontico Día
- 17 de febrero de 2026: 5566 - 5
- 16 de febrero de 2026: 2254 - 8
- 15 de febrero de 2026: 3108 - 1
Chontico Noche
- 16 de febrero de 2026: 6050 - 5
- 16 de febrero de 2026: 0951 - 4
- 15 de febrero de 2026: 7568 - 9