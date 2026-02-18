Loterías

Resultado Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 18 de febrero en el sorteo 8345

Consulte los números afortunados a través de canales oficiales.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías Revista Semana

18 de febrero de 2026, 2:49 p. m.
Resultado de la lotería Chontico del miércoles 18 de febrero de 2026.
Resultado de la lotería Chontico del miércoles 18 de febrero de 2026. Foto: Montaje: Semana, con fotos de Getty Images y Chontico

Este miércoles 18 de febrero de 2026, miles de apostadores en el país estuvieron atentos al sorteo de la Lotería Chontico, una de las citas diarias más esperadas por quienes buscan tentar a la suerte.

El juego mantuvo su formato clásico de dos emisiones, Chontico Día y Chontico Noche, que sigue manteniendo viva la ilusión de los participantes mientras revisan los resultados con la esperanza de ganar.

Chontico Día y Noche
Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En esta ocasión, el número que acaparó todas las miradas fue el 1919. Además, en el sorteo de ‘La Quinta’, la balota número 8 se llevó el protagonismo, cerrando un nuevo capítulo de este popular juego de azar.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 18 de febrero de 2026

Premio mayor: 1919 - 8

  • Tres últimas cifras: 919
  • Dos últimas cifras: 19
  • Número completo: 1919
  • Última cifra:  8
YouTube video _Ncj6Dh52rM thumbnail

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 18 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimas cifras: pendiente
  • Dos últimas cifras: pendiente
  • Número completo: 60pendiente50
  • Quinta: pendiente
YouTube video KOI6Nrdqrcc thumbnail

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 19 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Noticias Destacadas