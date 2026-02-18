Resultado Lotería Chontico Día y Noche de este miércoles 18 de febrero en el sorteo 8345

Este miércoles 18 de febrero de 2026, miles de apostadores en el país estuvieron atentos al sorteo de la Lotería Chontico, una de las citas diarias más esperadas por quienes buscan tentar a la suerte.

El juego mantuvo su formato clásico de dos emisiones, Chontico Día y Chontico Noche, que sigue manteniendo viva la ilusión de los participantes mientras revisan los resultados con la esperanza de ganar.

Resultados últimos sorteos Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

En esta ocasión, el número que acaparó todas las miradas fue el 1919. Además, en el sorteo de ‘La Quinta’, la balota número 8 se llevó el protagonismo, cerrando un nuevo capítulo de este popular juego de azar.

Resultados de la Lotería Chontico del día de hoy, 18 de febrero de 2026

Premio mayor: 1919 - 8

Tres últimas cifras: 919

Dos últimas cifras: 19

Número completo: 1919

Última cifra: 8

Resultados de la Lotería Chontico Noche de hoy, 18 de febrero de 2026

Premio mayor: pendiente

Tres últimas cifras: pendiente

Dos últimas cifras: pendiente

Número completo: 60pendiente50

Quinta: pendiente

El próximo sorteo de ambas versiones de la Lotería Chontico se jugará el día jueves 19 de febrero de 2026, en los horarios habituales.

Resultados de los últimos tres sorteos de la Lotería Chontico Día y Tarde

Chontico Día

17 de febrero de 2026: 5566 - 5

16 de febrero de 2026: 2254 - 8

15 de febrero de 2026: 3108 - 1

Chontico Noche