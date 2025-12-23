Loterías

Lotería del Quindío hoy | Resultados del último sorteo del martes 23 de diciembre

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
24 de diciembre de 2025, 3:53 a. m.
La Lotería del Quindío juega cada jueves
La Lotería del Quindío juega cada jueves Foto: Montaje El País (Freepik/Lotería del Quindío)

En la noche del martes 23 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo número 2995 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 5966 de la serie 179.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

YouTube video U1-K2MPZmFg thumbnail

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 18 de diciembre de 2025: número 2994 de la serie 51.
  • Sorteo del 11 de diciembre de 2025: número 0473 de la serie 016.
  • Sorteo del 4 de diciembre de 2025: número 3328 de la serie 172.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 30 de diciembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 18 de diciembre

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

