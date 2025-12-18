Loterías

Resultados de la Lotería del Quindío hoy jueves 18 de diciembre

Tras la transmisión del sorteo se conocieron los números ganadores del premio mayor.

Redacción Loterías
19 de diciembre de 2025, 3:56 a. m.
La Lotería del Quindío juega cada jueves.
La Lotería del Quindío juega cada jueves.

En la noche del jueves 18 de diciembre, se llevó a cabo el sorteo número 2994 de la Lotería del Quindío, que entregó un premio mayor de 2.000 millones de pesos colombianos al afortunado que acertó las cuatro cifras principales y la serie.

En esta ocasión, el premio mayor se le entregará a los participantes que tengan el número 2615 de la serie 51.

La transmisión oficial del sorteo fue emitida a través del canal regional Telecafé y del perfil oficial de Facebook de la Lotería del Quindío, donde cientos de espectadores siguieron en vivo la emocionante jornada.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Quindío

  • Sorteo del 11 de diciembre de 2025: número 0473 de la serie 016.
  • Sorteo del 4 de diciembre de 2025: número 3328 de la serie 172.
  • Sorteo del 27 de noviembre de 2025: número 1045 de la serie 11.

El próximo sorteo de la Lotería del Quindío se jugará el día 25 de diciembre de 2025 a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y los resultados se pueden consultar en la página web de la Lotería de Quindío.

El plan de premios de la Lotería del Quindío es el siguiente

  • Premio mayor: $ 2.000.000.0000.
  • 1 seco: $ 300.000.000.
  • 2 secos: $ 200.000.000.
  • 3 secos: $ 100.000.000.
  • 8 secos: $ 50.000.000.
  • 10 secos: $ 20.000.000.
  • 20 secos: $ 10.000.000.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades.

Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

