Lotería del Risaralda, resultado del último sorteo del viernes 22 de agosto de 2025
Número ganador y resultados del más reciente sorteo de la Lotería del Risaralda.
Este viernes, 22 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2913 de la Lotería del Risaralda y el número ganador para el premio mayor de $2.333 millones de pesos fue el 5929 de la serie 020.
Resultados del sorteo 2913 de la Lotería del Risaralda
Premio mayor de $2.333 millones
Número 5929 de la serie 020
Esta es la imagen oficial compartida por la Lotería del Risaralda con los resultados del sorteo 2913 publicada en sus redes sociales:
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Risaralda
- Sorteo del 15 de agosto de 2025: número 7166 de la serie 054
- Sorteo del 8 de julio de 2025: número 4553 de la serie 074
- Sorteo del 1 de julio de 2025: número 1735 de la serie 134
El próximo sorteo de la Lotería del Risaralda se jugará el viernes 29 de agosto de 2025 a las 11:00 p.m.. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería del Risaralda.
El plan de premios de la Lotería del Risaralda es el siguiente:
- Premio mayor: $2.333.333.333
- Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
- Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
- Seco Mula Millonaria: $150.000.000
- Seco Milagro Millonario: $80.000.000
- Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
- Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
- Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
- Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
- Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)
