Suscribirse

Loterías

Lotería del Risaralda, resultado del último sorteo del viernes 22 de agosto de 2025

Número ganador y resultados del más reciente sorteo de la Lotería del Risaralda.

Redacción Loterías
23 de agosto de 2025, 10:58 a. m.
La Lotería del Risaralda entregó un nuevo número ganador en su sorteo 2906 del 4 de julio.
Así se jugaron los resultados de la Lotería del Risaralda este viernes 22 de agosto. | Foto: Getty - Lotería del Risaralda

Este viernes, 22 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2913 de la Lotería del Risaralda y el número ganador para el premio mayor de $2.333 millones de pesos fue el 5929 de la serie 020.

Resultados del sorteo 2913 de la Lotería del Risaralda

Premio mayor de $2.333 millones

Número 5929 de la serie 020

Esta es la imagen oficial compartida por la Lotería del Risaralda con los resultados del sorteo 2913 publicada en sus redes sociales:

Resultado LOTERIA DEL RISARALDA Viernes 22 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Risaralda

  • Sorteo del 15 de agosto de 2025: número 7166 de la serie 054
  • Sorteo del 8 de julio de 2025: número 4553 de la serie 074
  • Sorteo del 1 de julio de 2025: número 1735 de la serie 134

El próximo sorteo de la Lotería del Risaralda se jugará el viernes 29 de agosto de 2025 a las 11:00 p.m.. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página web oficial de la Lotería del Risaralda.

El plan de premios de la Lotería del Risaralda es el siguiente:

  • Premio mayor: $2.333.333.333
  • Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
  • Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
  • Seco Mula Millonaria: $150.000.000
  • Seco Milagro Millonario: $80.000.000
  • Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
  • Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
  • Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
  • Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
  • Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Hip Hop al Parque 2025: movilidad, horarios, recomendaciones y cierres viales para este 23 y 24 de agosto

2. Vincent Kompany no calló por lo que hizo Luis Díaz en Bayern Múnich: reacción le da la vuelta al mundo

3. Desconcierto de Luly Bossa por angustiosa situación que vive; habló de nueva pérdida: “Lo lloro mucho”

4. Petro defiende su polémica propuesta de que no todos los embajadores hablen inglés: “Borran mi potestad constitucional”

5. El ‘jardín más lindo del mundo’ se encuentra en Pensilvania, Estados Unidos: por esta razón debería conocerlo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería de RisaraldaResultadossorteoJuegos de azarColjuegosLoterías Colombia hoy

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.