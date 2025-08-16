Suscribirse

Lotería del Risaralda, resultados del sorteo 2912 del 15 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería del Risaralda en el sorteo 2912 que juega todos los viernes en la noche.

Redacción Loterías
16 de agosto de 2025, 11:00 a. m.
La Lotería del Risaralda entregó un nuevo número ganador en su sorteo 2906 del 4 de julio.
El sorteo 2912 de la Lotería del Risaralda se jugó el viernes 15 de agosto de 2025 en la noche. | Foto: Getty - Lotería del Risaralda

El día viernes, 15 de agosto de 2025, se llevó a cabo el sorteo 2912 de la Lotería del Risaralda y el número ganador para el premio mayor de $2.333 millones de pesos fue el 7166 de la serie 054.

Resultados del sorteo 2912 de la Lotería del Risaralda

Premio mayor de $2.333 millones

  • Número 7166 de la serie 054

Esta es la imagen oficial compartida por la Lotería del Risaralda con los resultados del sorteo 2912 publicada en sus redes sociales:

Resultado LOTERIA DEL RISARALDA Viernes 15 de Agosto de 2025

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Risaralda

  • Sorteo del 8 de agosto de 2025: número 4553 de la serie 074
  • Sorteo del 1 de agosto de 2025: número 1735 de la serie 134
  • Sorteo del 25 de julio de 2025: número 4084 de la serie 003

El próximo sorteo de la Lotería del Risaralda se jugará el día viernes 22 de agosto de 2025 a las 11:00 p.m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los resultados se pueden consultar en la página oficial de la Lotería del Risaralda.

El plan de premios de la Lotería del Risaralda es el siguiente:

  • Premio mayor: $2.333.333.333
  • Seco El Gordo de la Risaralda: $300.000.000
  • Seco Ángel de la Suerte: $200.000.000
  • Seco Mula Millonaria: $150.000.000
  • Seco Milagro Millonario: $80.000.000
  • Secos Guaca de Oro: $60.000.000 (3 premios)
  • Secos Cofre de Diamantes: $50.000.000 (5 premios)
  • Secos Trébol de la Fortuna: $40.000.000 (3 premios)
  • Secos de Perla: $35.000.000 (5 premios)
  • Secos Cosecha Millonaria: $30.000.000 (11 premios)

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos.

