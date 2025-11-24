Suscribirse

Loterías

Lotería del Tolima hoy: vea los resultados de este lunes, 24 de noviembre de 2025, último sorteo, 4145

Conozca el resultado y números ganadores de la Lotería del Tolima, una de las más reconocidas en todo el territorio colombiano y que entrega millones de pesos en premios.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

William Horacio Perilla Gamboa

William Horacio Perilla Gamboa

25 de noviembre de 2025, 3:44 a. m.
Lotería del Tolima
Lotería del Tolima | Foto: Montaje SEMANA

En la noche del lunes 24 de noviembre 2025 se desarrolló el sorteo 4145 de la tradicional Lotería del Tolima. El juego puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca tolimense.

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El sorteo más reciente de esta lotería entrega un premio mayor de 3,500 millones de pesos. Recuerde que todos los lunes desde las 10:30 pm se realiza el sorteo en vivo en plataformas digitales y en el P&C de Ibagué (regional).

Este es el resultado del último sorteo de la Lotería del Tolima - 24 noviembre 2025

Número ganador del sorteo 4145: 7801 Serie: 121

YouTube video player

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

  • Sorteo del 18 de noviembre de 2025: número 4293 de la serie 22
  • Sorteo del 10 de noviembre de 2025: número 1911 de la serie 09
  • Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 4620 de la serie 175

Plan de premios de la Lotería del Tolima

  • Premio mayor: $3.500.000.000
  • “El carro de mis sueños”: $150.000.000
  • “La casa de mis sueños”: $150.000.000
  • Secos Extrapijao: $100.000.000
  • Secos Megafortuna: $50.000.000
  • Secos Lotto Millonario: $8.000.000
  • Secos de Oro: $10.000.000
  • Quincenazo de la Tolima: $24.000.000
  • Aproximaciones al premio mayor de la Lotería del Tolima
  • Última cifra: $28.915
  • Dos primeras o dos últimas cifras: $759.036
  • Tres primeras o tres últimas cifras: $8.000.000
  • Dos primeras y la última cifra: $2.430.000
  • Número completo en cualquier orden: $10.210.843

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Trágico accidente en Bogotá: ciclista fallece arrollado por un camión cisterna en Barrios Unidos

2. El fichaje que Deportivo Cali le quiere quitar a Millonarios: Logró el ascenso en Brasil y pasó por México

3. Murió Gabriela Castrejón, actriz y expareja de Eugenio Derbez; esta sería la causa del fallecimiento

4. Tino Asprilla vaticina al finalista del grupo A en cuadrangulares: habló claro sobre Atlético Nacional

5. El país de Latinoamérica que recibe la mayor apuesta tecnológica de EE. UU.; apuntaría a convertirse en potencia

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Lotería del TolimaLoterías

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.