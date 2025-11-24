Lotería del Tolima hoy: vea los resultados de este lunes, 24 de noviembre de 2025, último sorteo, 4145

En la noche del lunes 24 de noviembre 2025 se desarrolló el sorteo 4145 de la tradicional Lotería del Tolima. El juego puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca tolimense.

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El sorteo más reciente de esta lotería entrega un premio mayor de 3,500 millones de pesos. Recuerde que todos los lunes desde las 10:30 pm se realiza el sorteo en vivo en plataformas digitales y en el P&C de Ibagué (regional).

Este es el resultado del último sorteo de la Lotería del Tolima - 24 noviembre 2025

Número ganador del sorteo 4145: 7801 Serie: 121

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima

Sorteo del 18 de noviembre de 2025: número 4293 de la serie 22

Sorteo del 10 de noviembre de 2025: número 1911 de la serie 09

Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 4620 de la serie 175

Plan de premios de la Lotería del Tolima