Loterías
Lotería del Tolima hoy: vea los resultados de este lunes, 24 de noviembre de 2025, último sorteo, 4145
Conozca el resultado y números ganadores de la Lotería del Tolima, una de las más reconocidas en todo el territorio colombiano y que entrega millones de pesos en premios.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
En la noche del lunes 24 de noviembre 2025 se desarrolló el sorteo 4145 de la tradicional Lotería del Tolima. El juego puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca tolimense.
Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.
El sorteo más reciente de esta lotería entrega un premio mayor de 3,500 millones de pesos. Recuerde que todos los lunes desde las 10:30 pm se realiza el sorteo en vivo en plataformas digitales y en el P&C de Ibagué (regional).
Este es el resultado del último sorteo de la Lotería del Tolima - 24 noviembre 2025
Número ganador del sorteo 4145: 7801 Serie: 121
Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Tolima
- Sorteo del 18 de noviembre de 2025: número 4293 de la serie 22
- Sorteo del 10 de noviembre de 2025: número 1911 de la serie 09
- Sorteo del 4 de noviembre de 2025: número 4620 de la serie 175
Plan de premios de la Lotería del Tolima
- Premio mayor: $3.500.000.000
- “El carro de mis sueños”: $150.000.000
- “La casa de mis sueños”: $150.000.000
- Secos Extrapijao: $100.000.000
- Secos Megafortuna: $50.000.000
- Secos Lotto Millonario: $8.000.000
- Secos de Oro: $10.000.000
- Quincenazo de la Tolima: $24.000.000
- Aproximaciones al premio mayor de la Lotería del Tolima
- Última cifra: $28.915
- Dos primeras o dos últimas cifras: $759.036
- Tres primeras o tres últimas cifras: $8.000.000
- Dos primeras y la última cifra: $2.430.000
- Número completo en cualquier orden: $10.210.843