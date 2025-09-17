Suscribirse

Lotería del Valle HOY | Vea los números que cayeron esta noche, miércoles 17 de septiembre

Esta lotería se juega todos los miércoles desde las 10:30 de la noche.

18 de septiembre de 2025, 3:46 a. m.
Lotería del Valle
Lotería del Valle | Foto: Montaje El País (Getty Images / Lotería del Valle)

En la noche del miércoles 17 de septiembre se desarrolló el sorteo 4814 de la tradicional lotería del Valle. El sorteo puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca.

Este es el resultado del último sorteo de la lotería del Valle

El premio mayor que otorga esta lotería es de 9.000 millones de pesos.

  • Número ganador del sorteo 4814: 4150 de la serie 066.
El resultado de la lotería del Valle que jugó en la noche de este miércoles lo puede revisar y verificar en el video compartido por redes sociales.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El próximo sorteo de esta lotería, que entrega un premio de 9,000 millones de pesos, se realizará el miércoles 24 de septiembre a las 10:30 de la noche.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle

  • Sorteo del 10 de septiembre de 2025: 4813
  • Sorteo del 3 de septiembre de 2025: 9370
  • Sorteo del 27 de agosto de 2025: 8268

