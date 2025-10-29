Suscribirse

Lotería del Valle: resultados del sorteo del miércoles 29 de octubre

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

30 de octubre de 2025, 3:39 a. m.
Lotería del Valle
En la noche del miércoles 29 de octubre se desarrolló el sorteo 4820 de la tradicional lotería del Valle. El sorteo puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca.

Este es el resultado del último sorteo de la lotería del Valle

El premio mayor que otorga esta lotería es de 9.000 millones de pesos.

  • Número ganador del sorteo 4820: 3612 de la serie 249.
El resultado de la lotería del Valle que jugó en la noche de este miércoles lo puede revisar y verificar en el video compartido por redes sociales.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El próximo sorteo de esta lotería, que entrega un premio de 9,000 millones de pesos, se realizará el miércoles 5 de noviembre a las 10:30 de la noche.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la Lotería del Valle

  • Sorteo del 22 de octubre de 2025: 3967
  • Sorteo del 15 de octubre de 2025: 6513
  • Sorteo del 8 de octubre de 2025: 2576

Lotería del ValleLoteríaResultados Lotería

