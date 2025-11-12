Lotería del Valle: resultados y números ganadores del sorteo del miércoles 12 de noviembre 2025

En la noche del miércoles 12 de noviembre 2025 se desarrolló el sorteo 4822 de la tradicional Lotería del Valle. El juego puede ser seguido por medio de los canales regionales y las redes sociales de la marca vallecaucana.

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

El sorteo más reciente de esta lotería entrega un premio mayor de 9,000 millones de pesos y el billete emitido fue despachado en la ciudad de Cartago. Recuerde que todos los miércoles desde las 10:30 pm se realiza el sorteo en vivo.

Este es el resultado del último sorteo de la Lotería del Valle - 12 noviembre 2025

Número ganador del sorteo 4822: 4292 de la serie 063.

El próximo sorteo de la Lotería del Valle se jugará el día miércoles, 19 de noviembre, a las 10:30 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo por televisión y radio, y los demás resultados (secos) se pueden consultar en la página web oficial.

Plan de Premios de la Lotería del Valle

Premio Mayor: $9.000.000.000