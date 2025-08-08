Lotería El Dorado mañana y tarde: resultados del 8 de agosto de 2025

El día viernes, 8 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo 5189 de la lotería El Dorado Mañana. El número ganador para el premio mayor fue el 7430, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo 5189 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

Número ganador: 7430.

La quinta: 5.

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

Número ganador: pendiente.

La quinta: pendiente.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

Sorteo del 7 de agosto de 2025: 9425 (quinta: 1)

Sorteo del 6 de agosto de 2025: 1848 (quinta: 8)

Sorteo del 5 de agosto de 2025: 7172 (quinta: 0)

El Dorado Tarde

Sorteo del 7 de agosto de 2025: 4997 (quinta: 5)

Sorteo del 6 de agosto de 2025: 6413 (quinta: 1)

Sorteo del 5 de agosto de 2025: 3020 (quinta: 7)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 9 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.