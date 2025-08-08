Suscribirse

Loterías

Lotería El Dorado mañana y tarde: resultados del 8 de agosto de 2025

Descubra si ganó el premio mayor de la Lotería El Dorado, que juega todos los días en dos horarios.

Redacción Loterías
8 de agosto de 2025, 4:17 p. m.
Lotería El Dorado Día y Tarde
Lotería El Dorado Día y Tarde | Foto: Chance El Dorado

El día viernes, 8 de agosto de 2025 se llevó a cabo el sorteo 5189 de la lotería El Dorado Mañana. El número ganador para el premio mayor fue el 7430, despachado en la ciudad de Bogotá.

Resultados del sorteo 5189 de la lotería El Dorado Mañana

Premio mayor

  • Número ganador: 7430.
  • La quinta: 5.
DORADO MAÑANA Resultados del VIERNES 8 de agosto de 2025

Resultados del sorteo de la lotería El Dorado tarde

Premio mayor

  • Número ganador: pendiente.
  • La quinta: pendiente.

Números ganadores de los últimos 3 sorteos de la lotería El Dorado

El Dorado Mañana

  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 9425 (quinta: 1)
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 1848 (quinta: 8)
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 7172 (quinta: 0)

El Dorado Tarde

  • Sorteo del 7 de agosto de 2025: 4997 (quinta: 5)
  • Sorteo del 6 de agosto de 2025: 6413 (quinta: 1)
  • Sorteo del 5 de agosto de 2025: 3020 (quinta: 7)

El próximo sorteo de la lotería El Dorado se jugará el día 9 de agosto a las 11:00 a. m. y, en la tarde, a las 3:30 p. m. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web Loterías de Hoy.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Lo más leído

1. Oficializan adiós en el Bayern Múnich de Luis Díaz: se confirmó lo que todos esperaban
2. Luis Díaz marcó golazo en el calentamiento con Bayern Múnich: este es el video de cómo la clavó en el ángulo
3. Primicia | Aceptan el impedimento del magistrado que iba a definir la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez

    Encuentra aquí lo último en Semana

    1. Tiktoker revela las cinco maneras de ganar dinero extra en Estados Unidos desde casa

    2. Camilo Vargas saca lágrimas con mensaje para su hija: “otra vez te fallé” dijo en público

    3. Francotirador del Ejército dio de baja a alias Miller, hombre de confianza de Calarcá, en el Guaviare

    4. Cruce de trinos entre Gustavo Petro y María Fernanda Cabal por supuesto video de “fuera Petro” en Leticia

    5. Trump impone medidas que afectarían las admisiones de afrodescendientes y latinos a universidades de Estados Unidos

    LEER MENOS

    Noticias relacionadas

    ColjuegosLoterías Colombia hoyDorado MañanaDorado Tarde

    Noticias Destacadas

    Copyright © 2025

    Publicaciones Semana S.A

    NIT 860.509.265 -1

    ISSN 2745-2794

    Nuestras marcas:
    Acerca de nosotros:
    Contáctenos:

    Síganos en redes

    Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.