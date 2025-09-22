Loterías
Lotería El Paisita: ¿fue usted el ganador del sorteo del 22 de septiembre?
Consulte los resultados de la Lotería El Paisita. Su número pudo haber sido el ganador de hoy.
Este 22 de septiembre, la Lotería Paisita realizó su esperado sorteo, dejando a miles de personas en Colombia con la esperanza de haber ganado uno de los jugosos premios en juego.
¿Está entre los afortunados? A continuación, le contamos todo lo que necesita saber sobre este sorteo y cómo verificar si su número fue el ganador.
El sorteo de hoy, como es tradicional, ha atraído a participantes de todo el país que esperan con ansias la publicación de los números ganadores.
Resultados del sorteo 14.474 del 22 de septiembre
El Paisita Día
- Tres primeras: 004.
- Tres últimas: 046.
- Cifra ganadora: 0046.
- Quinta balota: 0.
Si ha adquirido su billete, es importante consultar los resultados oficiales lo antes posible. En caso de que no haya tenido oportunidad de ver la transmisión en vivo, puede revisar los números ganadores en el sitio web oficial de la Lotería Paisita o en las redes sociales de la entidad.
Resultados del sorteo 14.475 de la lotería El Paisita Noche
Cifras ganadoras:
- Tres primeras: pendiente
- Tres últimas: pendiente
- Cifra ganadora: pendiente
El plan de premios de la lotería El Paisita
- Un acierto (última cifra): le dan 5 pesos por cada peso apostado.
- Dos aciertos (últimas dos cifras): le dan 50 pesos por cada peso apostado.
- Tres aciertos (últimas tres cifras): le otorgan 400 pesos por cada peso apostado y con combinado, 83 pesos por cada peso apostado.
- Cuatro aciertos (todas las cifras): con este acierto le dan 4.500 pesos por cada peso apostado y con supercombinado 308 pesos por cada peso apostado.
- En la actualidad, las loterías en Colombia brindan la oportunidad de acceder a premios millonarios mediante diferentes modalidades, todas bajo la regulación de Coljuegos.
El siguiente sorteo de El Paisita tendrá lugar este martes, 23 de septiembre, con transmisión en vivo y resultados disponibles en la página web Loterías de Hoy.
