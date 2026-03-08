Loterías

Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores de este domingo, 8 de marzo

Por medio de Telecaribe se puede dar seguimiento al sorteo.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
8 de marzo de 2026, 7:59 p. m.
El Sinuano dejó nuevos ganadores tras los sorteos realizados.
El Sinuano dejó nuevos ganadores tras los sorteos realizados. Foto: Getty Images / loteriasdehoy

La jornada de este domingo, 8 de marzo, comenzó con gran expectativa entre los seguidores de los juegos de azar, tras llevarse a cabo un nuevo sorteo de la Lotería El Sinuano en sus modalidades Día y Noche, uno de los chances más tradicionales y preferidos por quienes confían en la suerte al inicio del año.

El resultado fue revelado durante la transmisión oficial en vivo, despertando reacciones inmediatas entre los apostadores. En el sorteo correspondiente a El Sinuano Día, el número ganador fue el 8010-6, una cifra que en pocos minutos se difundió a través de redes sociales y canales oficiales.

Como complemento de la jugada, la habitual quinta, anunciada por el canal Telecaribe, correspondió en esta ocasión al número 7, cerrando así la combinación que marcó a los nuevos afortunados de la fecha.

Resultados de la lotería El Sinuano Día del 8 de marzo

  • Número ganador de cuatro cifras: 8010
  • Número de la quinta: 6
YouTube video bWmJ2PBUDnU thumbnail

Resultados de la lotería El Sinuano Noche del 8 de marzo

  • Número ganador de cuatro cifras: 7145
  • Número ganador de cinco cifras: 8
YouTube video amDhuyypCN4 thumbnail

El siguiente sorteo del Sinuano Día y Noche se llevará a cabo el lunes 9 de marzo, desde las 2:30 p. m.

