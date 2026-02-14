Lotería El Sinuano Día y Noche: estos son los números ganadores del nuevo sorteo de hoy sábado, 14 de febrero

Este sábado, 14 de febrero, se realizó una nueva jornada de la Lotería El Sinuano Día y Noche, uno de los juegos de azar más populares en Colombia, que a diario reúne a miles de apostadores atentos a los números ganadores con la ilusión de llevarse atractivos premios.

Como es habitual, el sorteo se llevó a cabo en dos momentos del día, ambos con la posibilidad de ganar según el número apostado y la modalidad elegida, una dinámica que la ha convertido en una de las loterías preferidas por su facilidad y rapidez para jugar.

Resultados de El Sinuano Día del 14 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: 6608

La Quinta: 3

Resultados de El Sinuano Noche del 14 de febrero

Número ganador de cuatro cifras: pendiente

La Quinta: pendiente

Los resultados oficiales del sorteo dominical pueden consultarse a través de los canales autorizados, los puntos de venta y las plataformas digitales especializadas. Además, se recomienda verificarlos cuidadosamente antes de iniciar cualquier proceso de reclamación.

La Lotería El Sinuano sigue consolidándose como una tradición diaria para muchos colombianos, quienes participan de manera responsable y esperan que la suerte les sonría en cada sorteo.