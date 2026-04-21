Lotería El Sinuano: resultados ganadores del sorteo de hoy martes, 21 de abril

En los últimos días, miles de apostadores en distintas regiones del país han aprovechado para probar su suerte y participar en la variada oferta de premios que ofrecen estos tradicionales juegos de azar.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo, este martes, 21 de abril de 2026

Actualmente, en Colombia existen más de 15 loterías activas, aunque algunas han logrado posicionarse como las favoritas del público. Entre ellas sobresale El Sinuano, que se caracteriza por realizar dos sorteos diarios, aumentando así las posibilidades de ganar.

Verificar cuidadosamente los resultados es clave para identificar las cifras ganadoras y, en caso de acertar, presentar el documento de identidad junto con los requisitos exigidos para reclamar el premio.

Además del número principal de cuatro cifras, este juego incluye una modalidad adicional conocida como ‘La Quinta’, la cual amplía tanto las probabilidades de éxito como el valor de los premios disponibles.

El Sinuano Día

Número ganador: 7353

La Quinta: 2

El Sinuano Noche

Número ganador: Pendiente

La Quinta: Pendiente

El próximo sorteo de El Sinuano Día se realizará este miércoles 22 de abril a las 2:30 p. m., brindando una nueva oportunidad para quienes deseen volver a probar su suerte.

¿Cómo saber si ganó?

Para resultar ganador, es indispensable que la apuesta coincida exactamente con el número sorteado, respetando el orden de las cifras y la modalidad seleccionada.

El juego contempla diferentes formas de acierto: desde la combinación completa de cuatro números hasta coincidencias parciales como las tres últimas cifras, las dos finales —conocidas como “pata”— o únicamente el último dígito, denominado “uña”.

Se aconseja revisar con detalle los resultados oficiales y, en caso de haber ganado, presentar el documento de identidad y cumplir con los requisitos exigidos para hacer efectivo el cobro del premio.