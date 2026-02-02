Lotería La Antioqueñita Día y Tarde: consulte aquí los resultados de este lunes 2 de febrero

Entre los juegos de azar más populares de Colombia se destaca La Antioqueñita. Esta lotería cuenta con dos ediciones que se llevan a cabo todos los días y que representan una oportunidad de ganar millonarios premios para sus apostadores.

Como su nombre lo indica, es el juego de azar representativo del departamento de Antioquia, captando la atención de miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de darle un giro a su vida con los premios que ofrece.

En el sorteo de La Antioqueñita Día de este lunes, 2 de febrero, el número ganador fue 6186, acompañado por la balota denominada como ‘La Quinta’ número 6.

Resultados de La Antioqueñita Día este lunes, 2 de febrero

Número ganador: 6186.

Quinta balota: 6.

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta edición se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados de La Antioqueñita Tarde este lunes, 2 de febrero

Número ganador: pendiente.

Quinta balota: pendiente.

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 1 de febrero de 2026: 7572 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 31 de enero de 2026: 9620 – Quinta balota: 2

– Quinta balota: Sorteo del 30 de enero de 2026: 8216 – Quinta balota: 4

La Antioqueñita Tarde