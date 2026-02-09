Loterías

Lotería Super Astro Sol del lunes 9 de febrero: se jugó el último sorteo del millonario premio

Cada tarde, esta lotería revela los números y el signo zodiacal ganadores.

Redacción Loterías
9 de febrero de 2026, 4:25 p. m.
Lotería Astro Sol.
Lotería Astro Sol. Foto: Lotería Astro Sol.

Este lunes, 9 de febrero del 2026, a las 4 de la tarde se jugó el sorteo 5354 de la lotería Super Astro Sol.

  • El número ganador es: 1454
  • Los últimos tres dígitos: 454
  • Los últimos dos dígitos: 54
  • El signo zodiacal ganador es: Capricornio

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, en caso de acertar la cifra completa y en el orden que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Al final del sorteo, el total apostado se multiplica por 42.000 y ese será el premio mayor para quien acierte la cifra completa y el signo.

Sin embargo, este juego de azar permite otros ganadores: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por mil; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

