Lotería Super Astro Sol del martes 31 marzo: estos son los números ganadores

Este martes, 31 de marzo del 2026, a las 4:00 de la tarde, se jugó el sorteo 5397 de la lotería Super Astro Sol.

El número ganador es: 0977

Los últimos tres dígitos: 977

Los últimos dos dígitos: 77

El signo zodiacal ganador es: Leo

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Este martes 31 de marzo del 2026, a las 4:00 de la tarde, se jugó el sorteo 5397 de la lotería Super Astro Sol. Foto: Captura de pantalla a sorteo transmitido por Canal 1

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos. Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elige cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.