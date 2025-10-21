Loterías de este martes, 21 de octubre: estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Las loterías y los chances son algunos de los juegos de azar más populares, no solo en Colombia, sino también en distintas partes del mundo, donde muchas personas creyentes de la suerte depositan su fe en estos sorteos con la esperanza de dar un giro económico a sus vidas.

En el país existen más de 15 loterías oficiales, muchas de ellas organizadas por regiones, lo que permite a los jugadores elegir la que más les guste. Entre las más destacadas se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cada una con su propio plan de premios y horario de sorteo.

Generalmente, se realizan dos sorteos diarios: uno en la mañana y otro en la tarde. Los resultados se transmiten de manera oficial por televisión o a través de plataformas digitales como YouTube.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 21 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Durante el sorteo, se extraen al azar las balotas que determinan el número ganador del premio mayor, así como los números correspondientes a los premios secos y otras categorías menores. El monto del premio mayor varía según la lotería, pero en la mayoría de los casos supera los miles de millones de pesos.

Así las cosas, estos son los resultados correspondientes a este martes, 21 de octubre:

El Dorado Mañana

Premio mayor: 7059

La Quinta: 6

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

Premio mayor: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde