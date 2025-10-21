Suscribirse

Loterías

Loterías de este martes, 21 de octubre: estos son los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Cada día, se realizan dos sorteos oficiales, uno en la mañana y otro en la tarde.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
21 de octubre de 2025, 5:24 p. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 21 de octubre
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 21 de octubre | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Las loterías y los chances son algunos de los juegos de azar más populares, no solo en Colombia, sino también en distintas partes del mundo, donde muchas personas creyentes de la suerte depositan su fe en estos sorteos con la esperanza de dar un giro económico a sus vidas.

En el país existen más de 15 loterías oficiales, muchas de ellas organizadas por regiones, lo que permite a los jugadores elegir la que más les guste. Entre las más destacadas se encuentran El Dorado, El Paisita y La Caribeña, cada una con su propio plan de premios y horario de sorteo.

Generalmente, se realizan dos sorteos diarios: uno en la mañana y otro en la tarde. Los resultados se transmiten de manera oficial por televisión o a través de plataformas digitales como YouTube.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 21 de octubre. | Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Durante el sorteo, se extraen al azar las balotas que determinan el número ganador del premio mayor, así como los números correspondientes a los premios secos y otras categorías menores. El monto del premio mayor varía según la lotería, pero en la mayoría de los casos supera los miles de millones de pesos.

Así las cosas, estos son los resultados correspondientes a este martes, 21 de octubre:

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 7059
  • La Quinta: 6
DORADO MAÑANA: Resultado DORADO MAÑANA MARTES 21 de Octubre de 2025.

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente

La Caribeña Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Gregorio Eljach advierte que los críticos de la nueva Universidad de la Procuraduría “ayudan a la corrupción”

2. “Feliz vida eterna, princesa”: Raúl Ocampo recordó a Alejandra Villafañe, y le dejó amorosa dedicatoria a tres años de su muerte

3. Así está vinculada Colombia al millonario robo ocurrido en el Museo del Louvre

4. General (r) William Rincón revivió duro momento sobre el asesinato de su hijo Juan Felipe Rincón: “Aún estaba algo caliente”

5. El monto que el Tribunal Superior de Bogotá ordenó pagar a la exparticipante del ‘Desafío’ que demandó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Dorado MañanaDorado TardeLoterías Colombia hoyLotería Paisita

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.