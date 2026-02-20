Loterías

Loterías de hoy: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 20 de febrero

Estos juegos hacen parte del sistema de apuestas tipo “chance” en Colombia y tienen gran popularidad.

Redacción Loterías
20 de febrero de 2026, 11:05 a. m.
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 20 de febrero
La Caribeña, El Paisita y El Dorado de este 20 de febrero

El atractivo de juegos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña radica en su accesibilidad. Con montos bajos y sorteos frecuentes, permiten participar sin necesidad de grandes inversiones, lo que los convierte en una opción popular en distintas regiones del país. Además, la rapidez de los resultados mantiene el interés de los apostadores, quienes siguen de cerca cada sorteo.

Sin embargo, la probabilidad de ganar es baja, por lo que se recomienda asumir estas prácticas como una actividad recreativa y no como una solución financiera.

Más allá de los números y los premios, la lotería en Colombia refleja una mezcla de tradición, necesidad y optimismo. En cada apuesta persistente idea de que, en cualquier momento, la suerte puede cambiarlo todo.

Estas tres loterías realizan dos sorteos diarios, uno en la tarde y otro en la noche, lo que brinda a los jugadores la posibilidad de participar en cualquiera de las dos jornadas o en ambas, si así lo desean. En ese contexto, los resultados de este viernes 20 de febrero ya están disponibles.

