Loterías de Manizales, del Valle y del Meta cambian la fecha de sus sorteos por el sismo: así quedó el nuevo horario

Las afectaciones ocasionadas por el sismo registrado el lunes 10 de agosto llevaron a varias loterías del país a modificar temporalmente sus calendarios de sorteos. Las loterías de Manizales, del Valle y del Meta informaron que los sorteos previstos para este miércoles 12 de agosto fueron trasladados para el viernes 14 de agosto, a las 10:30 p. m.

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La decisión responde a las circunstancias excepcionales generadas por el movimiento sísmico, que afectaron a ciudadanos, distribuidores, vendedores y la dinámica habitual de ventas y comunicaciones en diferentes regiones del país.

La entidad informó un cambio en su calendario. Foto: Getty Images / Lotería de Manizales

En el caso de la Lotería de Manizales, el sorteo número 4968, que estaba programado para este miércoles, fue trasladado al viernes 14 de agosto a las 10:30 p. m.

La entidad explicó que la modificación fue solicitada ante el Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar con el propósito de garantizar las condiciones necesarias para el adecuado desarrollo del sorteo y la participación de su red de distribuidores a nivel nacional.

La Lotería del Valle juega todos los miércoles en la noche. Foto: Montaje El País (AFP/Lotería del Valle)

Por su parte, la Lotería del Valle también anunció el traslado del Sorteo Ordinario número 4861. La entidad manifestó su solidaridad con las personas y familias afectadas por la emergencia y señaló que la decisión busca permitir que durante estos días se concentren esfuerzos en atender las necesidades más urgentes de las comunidades y territorios afectados.

La entidad también recordó que, como empresa pública, su actividad contribuye a la generación de recursos destinados a la salud pública. Además, la operación de la lotería representa una fuente de ingresos para miles de vendedores y sus familias en diferentes regiones del país.

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A estas modificaciones se suma la Lotería del Meta, que informó el traslado del Sorteo Ordinario número 3311, inicialmente programado para el miércoles 12 de agosto. El sorteo se realizará este viernes 14 de agosto a las 10:30 p. m. y mantendrá su transmisión habitual a través de Canal Trece.

La Lotería del Meta explicó que el cambio de calendario se produjo debido a las circunstancias excepcionales generadas por el sismo, que ocasionaron afectaciones en materia de conectividad, comunicaciones y operación.