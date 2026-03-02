Loterías del 2 de marzo: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

En Colombia, sorteos diarios como El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como parte del hábito de juego de miles de personas que, a diario, prueban suerte con combinaciones de dos, tres o cuatro cifras. Estos juegos, conocidos popularmente dentro de la categoría del “chance”, se distinguen por su alta frecuencia —con resultados prácticamente todos los días— y por permitir apuestas de bajo monto, lo que facilita su acceso en barrios, municipios y principales ciudades del país.

Más allá de sus diferencias regionales, estos sorteos comparten un mismo contexto: forman parte de la rutina de quienes siguen con atención los horarios de cada jugada, consultan los números ganadores apenas se publican y esperan que el inicio de semana o el comienzo de mes traiga un golpe de suerte. En particular, los lunes suelen generar gran expectativa, ya que marcan el arranque de un nuevo ciclo para muchos apostadores.

Con el inicio de cada mes también aumenta la participación, pues algunos consideran que las primeras fechas ofrecen mayores oportunidades. Este lunes, los resultados dejaron nuevas combinaciones ganadoras y repartieron premios entre quienes acertaron los números exactos.

Como es habitual, los listados oficiales ya están disponibles en los puntos autorizados y en las plataformas digitales, donde los jugadores pueden verificar si su apuesta resultó premiada.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 4206.

La Quinta: 2.

El Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche