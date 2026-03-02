Loterías

Loterías del 2 de marzo: resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña

Estas tres loterías colombianas vuelven a despertar la expectativa de miles de apostadores, que aguardan con ilusión a que su número sea el próximo en salir.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
2 de marzo de 2026, 11:10 a. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 2 de marzo.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 2 de marzo. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

En Colombia, sorteos diarios como El Dorado, El Paisita y La Caribeña se han consolidado como parte del hábito de juego de miles de personas que, a diario, prueban suerte con combinaciones de dos, tres o cuatro cifras. Estos juegos, conocidos popularmente dentro de la categoría del “chance”, se distinguen por su alta frecuencia —con resultados prácticamente todos los días— y por permitir apuestas de bajo monto, lo que facilita su acceso en barrios, municipios y principales ciudades del país.

Más allá de sus diferencias regionales, estos sorteos comparten un mismo contexto: forman parte de la rutina de quienes siguen con atención los horarios de cada jugada, consultan los números ganadores apenas se publican y esperan que el inicio de semana o el comienzo de mes traiga un golpe de suerte. En particular, los lunes suelen generar gran expectativa, ya que marcan el arranque de un nuevo ciclo para muchos apostadores.

Con el inicio de cada mes también aumenta la participación, pues algunos consideran que las primeras fechas ofrecen mayores oportunidades. Este lunes, los resultados dejaron nuevas combinaciones ganadoras y repartieron premios entre quienes acertaron los números exactos.

Como es habitual, los listados oficiales ya están disponibles en los puntos autorizados y en las plataformas digitales, donde los jugadores pueden verificar si su apuesta resultó premiada.

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 4206.
  • La Quinta: 2.
El Dorado Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Día

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

El Paisita Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

