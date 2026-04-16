Más de 50 millones de pesos sorteó el Baloto hoy: resultado ganador del miércoles 15 de abril de 2026

El Baloto realizó este miércoles 15 de abril de 2026 el sorteo 2644, una jornada que mantuvo la expectativa de millones de jugadores en el país, en una fecha en la que este juego opera regularmente junto a sus tradicionales sorteos de lunes, miércoles y sábados.

Resultados del sorteo del Baloto del 15 de abril de 2026

En el sorteo 2644 del Baloto, el resultado quedó de la siguiente manera:

Acumulado del Baloto: 32.400 millones de pesos

Número ganador:

16, 28, 27, 07, 11

Superbalota: 14

Resultados del sorteo del Baloto Revancha del 15 de abril de 2026

La modalidad Revancha también entregó resultados en esta jornada, con la siguiente combinación:

Acumulado de Baloto Revancha: 20.700 millones de pesos

Número ganador: 11, 34, 29, 39, 25

Superbalota: 13

El Baloto volvió a mover premios este miércoles en una nueva jornada de juego. Foto: Getty Images / Baloto

Últimos resultados del Baloto

En los tres sorteos más recientes del Baloto, los resultados han sido los siguientes:

13 de abril de 2026: 04 - 11 - 12 - 21 - 26 - 06

11 de abril de 2026: 10 - 24 - 32 - 33 - 43 - 13

8 de abril de 2026: 16 - 17 - 26 - 38 - 41 - 05

Últimos resultados del Baloto Revancha

En la modalidad Revancha, los últimos tres sorteos han arrojado estas combinaciones: