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Millonarios del Viernes Santo: resultados del sorteo del chance Paisita, Dorado y Caribeña, 3 de abril de 2026

El 3 de abril de 2026 dejó nuevos resultados del chance en sus jornadas diurnas y nocturnas.

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Redacción Loterías
3 de abril de 2026, 8:43 p. m.
La Semana Santa también estuvo marcada por los resultados de los sorteos de chance en Colombia.
La Semana Santa también estuvo marcada por los resultados de los sorteos de chance en Colombia. Foto: Getty Images / Caribeña / El Dorado / El Paisita

En medio de la conmemoración de la Semana Santa, miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos este viernes, 3 de abril, a los sorteos del chance, con la esperanza de convertirse en nuevos millonarios.

Las loterías regionales como Paisita, Dorado y Caribeña mantuvieron su programación habitual, tanto en jornadas diurnas como nocturnas, generando expectativa a lo largo del día.

Paisita: resultados del día y la noche

El sorteo Paisita, uno de los más tradicionales del país, también jugó en doble jornada este Viernes Santo, manteniendo la expectativa entre sus seguidores.

Paisita Día

  • Premio mayor: 0467
  • La Quinta: 9
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Paisita Noche

  • Premio mayor: 0989
  • Animal: Conejo
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Resultados del Dorado Noche

El chance Dorado en esta jornada de la edición nocturna, dejará una oportunidad clave para los jugadores.

  • Premio mayor: 4076
  • La Quinta: 5
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Caribeña: cifras de los sorteos del viernes

Por su parte, la Caribeña cerró la lista de sorteos con sus dos ediciones, que suelen atraer a una amplia base de apostadores en la región Caribe.

Caribeña Día

  • Premio mayor: 0043
  • La Quinta: 2
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Caribeña Noche

  • Premio mayor: 7945
  • La Quinta: 1
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