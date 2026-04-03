Millonarios del Viernes Santo: resultados del sorteo del chance Paisita, Dorado y Caribeña, 3 de abril de 2026

En medio de la conmemoración de la Semana Santa, miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos este viernes, 3 de abril, a los sorteos del chance, con la esperanza de convertirse en nuevos millonarios.

Las loterías regionales como Paisita, Dorado y Caribeña mantuvieron su programación habitual, tanto en jornadas diurnas como nocturnas, generando expectativa a lo largo del día.

Paisita: resultados del día y la noche

El sorteo Paisita, uno de los más tradicionales del país, también jugó en doble jornada este Viernes Santo, manteniendo la expectativa entre sus seguidores.

Paisita Día

Premio mayor: 0467

La Quinta: 9

Paisita Noche

Premio mayor: 0989

Animal: Conejo

Resultados del Dorado Noche

El chance Dorado en esta jornada de la edición nocturna, dejará una oportunidad clave para los jugadores.

Premio mayor: 4076

La Quinta: 5

Caribeña: cifras de los sorteos del viernes

Por su parte, la Caribeña cerró la lista de sorteos con sus dos ediciones, que suelen atraer a una amplia base de apostadores en la región Caribe.

Caribeña Día

Premio mayor: 0043

La Quinta: 2

Caribeña Noche