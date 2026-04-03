Millonarios del Viernes Santo: resultados del sorteo del chance Paisita, Dorado y Caribeña, 3 de abril de 2026

En medio de la conmemoración de la Semana Santa, miles de apostadores en Colombia estuvieron atentos este viernes, 3 de abril, a los sorteos del chance, con la esperanza de convertirse en nuevos millonarios.
Las loterías regionales como Paisita, Dorado y Caribeña mantuvieron su programación habitual, tanto en jornadas diurnas como nocturnas, generando expectativa a lo largo del día.
Paisita: resultados del día y la noche
El sorteo Paisita, uno de los más tradicionales del país, también jugó en doble jornada este Viernes Santo, manteniendo la expectativa entre sus seguidores.
Paisita Día
- Premio mayor: 0467
- La Quinta: 9
Paisita Noche
- Premio mayor: 0989
- Animal: Conejo
Resultados del Dorado Noche
El chance Dorado en esta jornada de la edición nocturna, dejará una oportunidad clave para los jugadores.
- Premio mayor: 4076
- La Quinta: 5
Caribeña: cifras de los sorteos del viernes
Por su parte, la Caribeña cerró la lista de sorteos con sus dos ediciones, que suelen atraer a una amplia base de apostadores en la región Caribe.
Caribeña Día
- Premio mayor: 0043
- La Quinta: 2
Caribeña Noche
- Premio mayor: 7945
- La Quinta: 1