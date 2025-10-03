Loterías
Miloto: conozca los números ganadores del 3 de octubre
Esta lotería juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.
Redacción Loterías Revista Semana
Este viernes, 3 de octubre, se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería Miloto, por medio del sorteo 409. Este sorteo es una modalidad del Baloto, que premia a quienes logren acertar los números de 5 balotas.
Miloto se sortea por medio del Canal Uno y las redes sociales oficiales. Cuentan con un acumulado de 200 millones de pesos.
Resultados de Miloto el 3 de octubre de 2025
Los números ganadores del sorteo 409 fueron:
- 05- 30- 26- 16- 06
El próximo sorteo de Miloto se jugará el lunes 6 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.
El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.
El plan de premios es el siguiente
- Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
- Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
- Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
- Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.