Miloto: conozca los números ganadores del 3 de octubre

Este viernes, 3 de octubre, se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería Miloto, por medio del sorteo 409. Este sorteo es una modalidad del Baloto, que premia a quienes logren acertar los números de 5 balotas.

Miloto se sortea por medio del Canal Uno y las redes sociales oficiales. Cuentan con un acumulado de 200 millones de pesos.

Resultados de Miloto el 3 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 409 fueron:

05- 30- 26- 16- 06

Sorteo 409 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el lunes 6 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.