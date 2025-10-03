Suscribirse

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores del 3 de octubre

Esta lotería juega todos los lunes, martes, jueves y viernes.

Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

4 de octubre de 2025, 3:10 a. m.
Sorteo 4 de septiembre
Sorteo Miloto del 4 de septiembre | Foto: Montaje Semana

Este viernes, 3 de octubre, se llevó a cabo una nueva edición de la Lotería Miloto, por medio del sorteo 409. Este sorteo es una modalidad del Baloto, que premia a quienes logren acertar los números de 5 balotas.

Miloto se sortea por medio del Canal Uno y las redes sociales oficiales. Cuentan con un acumulado de 200 millones de pesos.

Resultados de Miloto el 3 de octubre de 2025

Los números ganadores del sorteo 409 fueron:

  • 05- 30- 26- 16- 06
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 409 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el lunes 6 de octubre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Nuevo eliminado de MasterChef Celebrity, este fue el imperdonable error que lo dejó por fuera

2. Tragedia en la Vía al Mar por piques en moto: confirman tercera víctima mortal y todo quedó en video

3. Convocados de México para enfrentar a la Selección Colombia: Julián Quiñones es noticia

4. El extraño avistamiento que tiene cerrado el segundo aeropuerto más grande de Alemania, ¿de qué se trata?

5. Volvió a temblar en Colombia: sismo de 4.0 se registró en la noche de este 3 de octubre

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MiLotoLoteríasResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.