Suscribirse

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores del más reciente sorteo

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías Revista Semana

Redacción Loterías Revista Semana

Semana entrega el mejor análisis y opinión de los hechos y noticias más importantes de Colombia y el mundo.

12 de noviembre de 2025, 3:05 a. m.
Sorteo 30 de septiembre.
Sorteo 11 de noviembre. | Foto: Montaje Semana

Este martes, 11 de noviembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 430.

En la noche anterior, el acumulado de $ 1.000 millones cayó en la ciudad de Putumayo. Por lo cual para la noche de hoy se tendrán 120 millones de premio inicial.

Resultados de Miloto del 11 de noviembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 429 fueron:

  • 19-34 -03-08-02
Números ganadores de Miloto.
Números ganadores de Miloto. | Foto: Captura de Instagram @miloto_colombia / Portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el jueves 13 de noviembre las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Filipinas se recupera de la devastación por el tifón que dejó 25 muertos: estas son las imágenes

2. Último informe de Richard Ríos preocupa en Selección Colombia: justo antes del amistoso con Nueva Zelanda

3. Veterano con prótesis demanda a Delta por ser discriminado durante vuelo: “Me veían como una carga”

4. ELN admite ataque al gobernador de Arauca: “Dispararon con ligereza” y ofrece disculpas por el incidente

5. ¿Pruebas nucleares secretas?: este fue el mensaje de Rusia a Estados Unidos tras ensayos de armas atómicas

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MiLotoResultados Lotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.