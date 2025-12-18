Loterías

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

El sorteo puede ser seguido por medio del ‘Canal 1′.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Manuel Santiago Sánchez González

19 de diciembre de 2025, 3:24 a. m.
Miloto, sorteo del 18 de diciembre.
Miloto, sorteo del 18 de diciembre. Foto: Montaje Semana

Este jueves, 18 de diciembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 452.

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Cayó Miloto en Cúcuta: un afortunado ganador obtuvo 800 millones de pesos

Los apostadores buscaron obtener el acumulado de 200 millones de pesos. La persona que logre acertar los 5 números de las balotas será el feliz ganador.

Resultados de Miloto del 18 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 452 fueron:

  • 13 - 19- 22 - 21- 02
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 452 de Miloto. Foto: Tomado del portal web de Miloto

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

