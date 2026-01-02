Loterías

Miloto: conozca los números para el sorteo del 2 de enero de 2026

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías Revista Semana

3 de enero de 2026, 3:10 a. m.
Sorteo 2 de enero.
Sorteo 2 de enero. Foto: Montaje Semana

Este viernes, 2 de enero, se llevó a cabo el sorteo 459 de la Lotería de Miloto, en la que miles de apostadores dejaron su suerte al azar.

“Disfrutar la vida también es saber decir ‘sí’ a lo que sueñas. Con $ 500 millones de Miloto, los sueños pueden empezar hoy”, dice la invitación de la lotería en sus redes sociales.

Resultados de Miloto del 30 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 459 fueron:

  • 37- 31- 20- 08- 35
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 458 de Miloto. Foto: Tomado del portal web de Miloto

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

