Loterías
Miloto estos fueron los resultados del 25 de agosto de 2025: la combinación ganadora del último sorteo
Los sorteos se realizan todos los lunes, martes, jueves y viernes desde las 10 de la noche.
Redacción Loterías Revista Semana
En la noche el lunes 25 de agosto de 2025 se desarrolló el sorteo número 386 de Miloto. La modalidad de esta lotería va dirigida al público juvenil por medio un formato de juego simple.
Actualmente, Miloto cuenta con un acumulado de 400 millones de pesos. El premio puede ser suyo si logra acertar la combinación ganadora.
Resultados de Miloto, 25 de agosto de 2025
Los números ganadores del sorteo 385 fueron:
- 04- 31- 24- 29- 17
El próximo sorteo de Miloto se jugará el martes 26 de agosto a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.
El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.
El plan de premios es el siguiente
- Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
- Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
- Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
- Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.
Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.