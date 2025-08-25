Suscribirse

Resultado del Super Astro Sol: sorteo del lunes 25 de agosto de 2025

Este sorteo se realiza de lunes a sábado.

Redacción Loterías
25 de agosto de 2025, 9:27 p. m.
Este sorteo se realiza de lunes a sábado. | Foto: Captura de pantalla de youtube @superastro9759

Este lunes, 25 de agosto de 2025, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol. El número ganador fue el 3751, signo Leo.

Resultados del último sorteo de la lotería Super Astro Sol

Premio mayor

  • 4 cifras: 3751
  • 3 cifras: 751
  • 2 cifras: 51

Números ganadores de los recientes sorteos de la lotería

  • Agosto 21 de 2025: sorteo 5215 - número 2494 - signo Géminis.
  • Agosto 20 de 2025: sorteo 5214 - número 9436 - signo Leo.
  • Agosto 19 de 2025: sorteo 5213 - número 4230 - signo Géminis.

El Super Astro Sol es uno de los juegos de azar más populares en Colombia. Los jugadores pueden apostar a su número y signo favorito, buscando ganar premios según el número de aciertos y el valor de su apuesta.

Las loterías ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en el país por Coljuegos. Si quiere probar suerte, compre en los puntos oficiales.

Este sorteo se realiza de lunes a sábado. | Foto: Captura de pantalla de x @sinergiabpo

Para aumentar las posibilidades de ganar, se recomienda jugar con regularidad, pero siempre manteniendo un presupuesto fijo para evitar gastos excesivos.

Elegir números menos populares es otra gran opción, ya que muchos jugadores suelen elegir números basados en fechas especiales, como la fecha de fallecimiento de reconocidos cantantes.

Otra opción es considerar jugar en grupo, lo que le permitirá adquirir más boletos con una inversión menor. Aunque deba dividir el premio, las probabilidades de ganar aumentan.

