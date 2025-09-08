Este lunes 8 de septiembre se desarrolló una nueva edición de la Lotería Miloto, que premia al ciudadano que acierte los números de 5 balotas.

En la noche de hoy se dio el sorteo 394. Miloto es una modalidad del Baloto, en el que se sortea un acumulado de 800 millones de pesos.

Resultados de Miloto el 8 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 394 fueron:

26- 13- 31- 05- 34

Sorteo 394 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el martes 9 de septiembre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.