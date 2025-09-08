Suscribirse

Miloto: las balotas ganadoras del 8 de septiembre de 2025

Por medio del Canal Uno se puede seguir el sorteo.

Redacción Loterías Revista Semana

9 de septiembre de 2025, 3:04 a. m.
Sorteo 8 de septiembre de 2025
Sorteo del 8 de septiembre de 2025. | Foto: Montaje Semana

Este lunes 8 de septiembre se desarrolló una nueva edición de la Lotería Miloto, que premia al ciudadano que acierte los números de 5 balotas.

En la noche de hoy se dio el sorteo 394. Miloto es una modalidad del Baloto, en el que se sortea un acumulado de 800 millones de pesos.

Resultados de Miloto el 8 de septiembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 394 fueron:

  • 26- 13- 31- 05- 34
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 394 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

El próximo sorteo de Miloto se jugará el martes 9 de septiembre a las 10:00 de la noche. Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

