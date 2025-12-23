Lotería

Miloto: números ganadores del martes 23 de diciembre de 2025

Conozca los resultados de este sorteo.

Este martes, 23 de diciembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 455.

“Miloto es una mecánica creada por Baloto para aquellos que se la juegan por cumplir sus sueños. La suerte te mueve más lejos de lo que imaginas”, dice el anuncio de la lotería en sus redes sociales.

Los apostadores buscaron obtener el acumulado de 200 millones de pesos. La persona que logró acertar los 5 números de las balotas fue el feliz ganador.

Resultados de Miloto del 23 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 455 fueron:

  • 10- 28- 11- 39- 05
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 452 de Miloto. Foto: Tomado del portal web de Miloto

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Noticias Destacadas