Cayó Miloto en Bogotá: un afortunado ganador obtuvo 300 millones de pesos

Colombia tiene un nuevo millonario gracias a los juegos de azar. Este viernes, 19 de diciembre, cayó Miloto en Bogotá, completando el ganador número 29 de la lotería a lo largo del 2025.

Por medio de un comunicado de prensa, Miloto informó que la persona que resultó ganadora adquirió el tiquete en modalidad automática a través de la red aliada Pagatodo , con los números 10, 20, 15, 27 y 22.

Miloto: números ganadores del viernes 19 de diciembre de 2025

En la mañana del sábado de diciembre, la empresa encargada del sorteo destacó la modalidad y el valor que recibió el ganador. Además, destacó que 13.940 personas logran premios económicos tras el último juego realizado.

“¡Bogotá tiene nuevo ganador!MiLoto volvió a encender la emoción y dejó un ganador de $300 millones en nuestra red aliada Paga Todo, jugado en modalidad automática", destacó la empresa por medio de sus redes sociales.

El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en la página oficial. Esta lotería se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial —www.baloto.com—, y también en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como en las principales cadenas de grandes superficies.

Bogotá tiene un nuevo millonario. Foto: Getty Images / Baloto

Con cada sorteo, Miloto sigue consolidándose como el juego que más cae en Colombia y el que más millonarios deja en el país. Desde su lanzamiento, Miloto ha entregado más de $16.192 millones en aportes a la salud del país”, destacó la marca.

El próximo lunes 22 de diciembre se desarrollará un nuevo sorteo, el cual contará con un premio de 120 millones de pesos. Las personas interesadas podrán disfrutar del sorteo por medio del Canal 1 y las redes sociales.

Resultados Chontico Día y Noche: vea los números ganadores de este sábado, 20 de diciembre de 2025

¿Cómo es el sistema de juego de MiLoto?

El billete de MiLoto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362. El próximo sorteo, que se desarrollará el lunes 1 de diciembre, volverá a su premio inicial de 120 millones de pesos.

El plan de premios es el siguiente:

Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.

5 aciertos en cualquier orden. Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.

4 aciertos en cualquier orden. Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.

3 aciertos en cualquier orden. Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden; gana recambio.