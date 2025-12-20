Loterías

Cayó Miloto en Bogotá: un afortunado ganador obtuvo 300 millones de pesos

Esta lotería se disputa los lunes, martes, jueves y viernes y se desarrolla por medio del Canal 1.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

20 de diciembre de 2025, 8:32 p. m.
Números ganadores de Miloto.
Números ganadores de Miloto. Foto: Captura de Instagram @miloto_colombia / Portal web de Miloto

Colombia tiene un nuevo millonario gracias a los juegos de azar. Este viernes, 19 de diciembre, cayó Miloto en Bogotá, completando el ganador número 29 de la lotería a lo largo del 2025.

Por medio de un comunicado de prensa, Miloto informó que la persona que resultó ganadora adquirió el tiquete en modalidad automática a través de la red aliada Pagatodo , con los números 10, 20, 15, 27 y 22.

Miloto: números ganadores del viernes 19 de diciembre de 2025

En la mañana del sábado de diciembre, la empresa encargada del sorteo destacó la modalidad y el valor que recibió el ganador. Además, destacó que 13.940 personas logran premios económicos tras el último juego realizado.

“¡Bogotá tiene nuevo ganador!MiLoto volvió a encender la emoción y dejó un ganador de $300 millones en nuestra red aliada Paga Todo, jugado en modalidad automática", destacó la empresa por medio de sus redes sociales.

Loterías

¿Ganó con Super Astro Sol? Estos son los números y signo afortunados de este sábado, 20 de diciembre

Loterías

¿La suerte estuvo de su lado? Conozca los resultados del Sinuano Día y Noche de este sábado, 20 de diciembre

Loterías

Resultados Chontico Día y Noche: vea los números ganadores de este sábado, 20 de diciembre de 2025

Loterías

La Antioqueñita Día y Tarde: revise si su número salió ganador en los sorteos de este sábado, 20 de diciembre

Loterías

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los ganadores de las loterías del sábado 20 de diciembre

Loterías

Lotería de Medellín el viernes 19 de diciembre: verifique si ganó millones de pesos

Loterías

Números de la Lotería de Risaralda, combinación ganadora del viernes 19 de diciembre de 2025

Loterías

Miloto: números ganadores del viernes 19 de diciembre de 2025

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del jueves 18 de diciembre de 2025

Loterías

Miloto: conozca los números ganadores del sorteo del martes 16 de diciembre de 2025

El ganador deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los pasos y condiciones para reclamar su premio en la página oficial. Esta lotería se puede comprar desde la comodidad del celular o computador accediendo a la página web oficial —www.baloto.com—, y también en más de 43.000 puntos de Su Red y SuperGIROS en todo el país, así como en las principales cadenas de grandes superficies.

La cifra revelada en el sorteo 437 selló uno de los premios más altos del mes.
Bogotá tiene un nuevo millonario. Foto: Getty Images / Baloto

Con cada sorteo, Miloto sigue consolidándose como el juego que más cae en Colombia y el que más millonarios deja en el país. Desde su lanzamiento, Miloto ha entregado más de $16.192 millones en aportes a la salud del país”, destacó la marca.

El próximo lunes 22 de diciembre se desarrollará un nuevo sorteo, el cual contará con un premio de 120 millones de pesos. Las personas interesadas podrán disfrutar del sorteo por medio del Canal 1 y las redes sociales.

Resultados Chontico Día y Noche: vea los números ganadores de este sábado, 20 de diciembre de 2025

¿Cómo es el sistema de juego de MiLoto?

El billete de MiLoto cuesta $4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $3.362. El próximo sorteo, que se desarrollará el lunes 1 de diciembre, volverá a su premio inicial de 120 millones de pesos.

El plan de premios es el siguiente:

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden; gana recambio.

Mas de Loterías

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores

¿Ganó con Super Astro Sol? Estos son los números y signo afortunados de este sábado, 20 de diciembre

Números ganadores de Miloto.

Cayó Miloto en Bogotá: un afortunado ganador obtuvo 300 millones de pesos

Sinuano Día y Noche

¿La suerte estuvo de su lado? Conozca los resultados del Sinuano Día y Noche de este sábado, 20 de diciembre

El Chontico informó la combinación que quedó registrada como la de mayor valor este 19 de octubre.

Resultados Chontico Día y Noche: vea los números ganadores de este sábado, 20 de diciembre de 2025

La Antioqueñita del lunes, 13 de octubre.

La Antioqueñita Día y Tarde: revise si su número salió ganador en los sorteos de este sábado, 20 de diciembre

La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 6 de noviembre.

El Dorado, El Paisita y La Caribeña: descubra los ganadores de las loterías del sábado 20 de diciembre

En una noche marcada por la expectativa, la Lotería de Medellín celebró su sorteo 4804 con millonarios premios.

Lotería de Medellín el viernes 19 de diciembre: verifique si ganó millones de pesos

El juego de azar del Risaralda definió un premio mayor superior a los dos mil millones de pesos.

Números de la Lotería de Risaralda, combinación ganadora del viernes 19 de diciembre de 2025

Lotería de Santander - 31 de octubre de 2025.

Descubra si fue el afortunado ganador de la Lotería de Santander, este viernes 19 de diciembre: número del premio mayor

Estos son los números ganadores del más reciente sorteo.

Super Astro Luna hoy | Vea el resultado del último sorteo para este viernes 19 de diciembre de 2025

Noticias Destacadas