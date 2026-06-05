Los juegos de azar continúan entregando premios millonarios en distintas regiones del país. Esta vez, la fortuna llegó hasta Cundinamarca, donde un jugador logró acertar una combinación ganadora que lo convirtió en el más reciente beneficiario de uno de los sorteos más populares del mercado colombiano.

Hay un nuevo millonario en el país: cayó el acumulado de Miloto

La empresa informó que un jugador residente en Tocancipá, Cundinamarca, ganó el premio mayor de MiLoto por 200 millones de pesos tras acertar los números 3, 7, 12, 17 y 36 correspondientes al sorteo número 0548, realizado el 4 de junio de 2026.

Como dato, esta es la primera vez que el premio mayor de MiLoto cae en Tocancipá y la tercera ocasión en la historia del juego en que el acumulado principal llega al departamento de Cundinamarca.

Números ganadores de Miloto. Foto: Captura de Instagram @miloto_colombia / Portal web de Miloto

La entidad explicó que el afortunado ganador hizo su apuesta mediante la modalidad manual y adquirió el tiquete a través de la página web oficial de Baloto. Para reclamar el dinero, deberá comunicarse con la Fiduciaria de Occidente o consultar los requisitos y procedimientos establecidos en el portal oficial del operador.

Así puede reclamar el premio de MiLoto

En la página oficial de Miloto explican que, para cobrar premios menores a 182 UVT ($9.532.068), el afortunado debe presentar la siguiente documentación:​

​Tiquete original: Si la compra se realizó de manera digital, debe imprimir el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados.​

la compra se realizó de manera digital, debe imprimir el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados.​ Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

Mientras que, para poder hacer efectivo el cobro de premios superiores a 182 UVT ($9.532.068), el ganador debe llamar al número (601) 7426861 en la extensión 72749 en horario de oficina y presentarse en la sucursal fiduciaria que te autoricen con la siguiente documentación:​

Tiquete original y en perfecto estado: Si la compra se realizó de manera digital, debe imprimir el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados.

la compra se realizó de manera digital, debe imprimir el tiquete que fue enviado al correo electrónico o se puede descargar en el menú de “Mis Apuestas” desde el perfil del comprador. Los campos deben estar totalmente diligenciados. Documento de identidad: cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

Ya se conocieron los resultados del sorteo 0548 de Miloto en Colombia. Foto: Getty Images / MiLoto

Más allá del premio entregado en esta oportunidad, MiLoto destacó el crecimiento que ha tenido desde su puesta en marcha. Según cifras oficiales, entre el 20 de octubre de 2023 y el 31 de mayo de 2026, el juego ha entregado más de $51.704 millones en premios a nivel nacional.

Durante ese mismo periodo, la compañía reportó la entrega de 2.977.553 premios, una cifra que la organización presenta como evidencia de la alta frecuencia de ganadores que ha tenido el producto desde su llegada al mercado colombiano.