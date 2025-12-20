Resultados Chontico Día y Noche: vea los números ganadores de este sábado, 20 de diciembre de 2025

Chontico Día y Noche hace acto de presencia este 20 de diciembre de 2025 con números que lo podrían considerar como un nuevo millonario en el país. Este juego de azar se lleva a cabo de domingo a domingo en horario diurno y nocturno, más exactamente sobre la 1:00 pm y 10:00 pm, hora colombiana, todos los sábados. (De lunes a viernes el sorteo de la noche es sobre las 7:00 pm)

El número ganador del Chontico Día o Noche se puede llevar un premio mayor que alcanza 4.500 veces lo apostado, suficiente para salir de la rutina, darle una vuelta a su vida y ver otros rumbos con millones en sus cuentas.

Vale resaltar que los jugadores participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos oficiales o vía web, el cual debe coincidir exactamente las cuatro cifras para reclamar el premio máximo o demás modalidades de juego.

Este es otro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Cabe recordar que las loterías en el país son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juegue el Chontico y cómprelo en puntos oficiales.

Resultados del Chontico Día, 20 de diciembre de 2025

La emoción regresó entre los seguidores del Chontico y esté muy pendiente a los números ganadores tras el sorteo 8285, efectuado el sábado 20 de diciembre de 2025 en el día, en el que el número ganador resultó ser el 7458 con la quinta 9. Revise muy bien si es afortunado y vaya inmediatamente a cobrar el premio.

Premio mayor: 7458 - 9

Tres últimas cifras: 458

Dos últimas cifras: 58

Número completo: 7458

Última cifra: 9

Resultados del Chontico Noche hoy, 20 de diciembre de 2025

Recuerde que sobre las 10:00 pm se realiza este sorteo.

Premio mayor: Por confirmar

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Número completo:

Última cifra:

El próximo sorteo de ambas versiones del Chontico se jugarán el día domingo 21 de diciembre de 2025, en los horarios habituales. Con la excepción que el sorteo nocturno dominical se realiza sobre las 8:00 pm.

Plan de premios: Chontico Día y Noche