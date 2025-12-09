Suscribirse

Loterías

Miloto: sorteo del martes 9 de diciembre de 2025

Por medio del Canal 1 se puede dar seguimiento al sorteo.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

Periodista en Semana

10 de diciembre de 2025, 3:10 a. m.
Sorteo del martes 16 de septiembre.
Sorteo del martes 9 de diciembre. | Foto: Montaje Semana

Este martes,9 de diciembre, se llevó a cabo una nueva versión de Miloto. Por medio de un juego simple, las personas siguieron el sorteo 447.

Por medio de un sorteo simple, los apostadores buscaron obtener el acumulado de 400 millones de pesos. La persona que logre acertar los 5 números de las balotas será el feliz ganador.

Resultados de Miloto del 9 de diciembre de 2025

Los números ganadores del sorteo 447 fueron:

  • 08 - 14- 24 - 29- 21
Sorteo 386 de Miloto
Sorteo 447 de Miloto. | Foto: Tomado del portal web de Miloto

Este sorteo se transmite en vivo y los resultados se pueden consultar en la página web del sorteo.

El billete de Miloto cuesta $ 4.000 en todo el país, a excepción de San Andrés, donde está exento de IVA y su precio es de $ 3.362.

El plan de premios es el siguiente

  • Premio mayor: 5 aciertos en cualquier orden.
  • Segundo premio: 4 aciertos en cualquier orden.
  • Tercer premio: 3 aciertos en cualquier orden.
  • Cuarto premio: 2 aciertos en cualquier orden, gana recambio.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. “Esa fue la última vez que lo vi”, el conmovedor relato del padre de un bebé que murió en Santa Marta; Su madre está prófuga

2. El toque ‘maradoniano’ de Linda Caicedo en golazo en la Champions League que es viral

3. Hansi Flick saca pecho de la remontada ante Frankfurt: esto dijo tras triunfo del Barcelona en Champions

4. Estos son los últimos eliminados del ‘Desafío Siglo XXI’: rompieron en llanto y se llevaron millones

5. “Tengo que estar hablando en inglés todo el tiempo”: la burla de Nicolás Maduro en medio de las tensiones con Estados Unidos

LEER MENOS

Noticias relacionadas

MiLotoResultados LoteríaLotería

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.