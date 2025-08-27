Nuevo sorteo del Dorado Mañana y Tarde: estas son las combinaciones ganadoras del miércoles 27 de agosto

Hoy, miércoles 27 de agosto, los colombianos disfrutaron de un nuevo sorteo de uno de los chances más importantes del país: El Dorado. En su primera edición del día, realizada a las 11:00 a. m., el sorteo dejó como resultado ganador la siguiente combinación.

Dorado Mañana – 27 de agosto

Premio mayor: 7907

La Quinta: 1

Cabe destacar que ‘La Quinta’ es una modalidad reciente del juego que permite al participante elegir un número de cinco cifras, brindando así mayores oportunidades de ganar el premio mayor. Además, El Dorado cuenta con un segundo sorteo diario, programado para las 3:30 p. m.

Resultados Dorado Tarde – 27 de agosto

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

Para quienes prefieren jugar de manera continua, lo más recomendable es hacerlo en puntos autorizados, lo que garantiza que todo el proceso se realiza de forma legal y bajo supervisión de las entidades reguladoras.

Si durante la transmisión en vivo identificó que resultó ganador, lo primero que debe hacer es verificar cuidadosamente los números. Posteriormente, debe dirigirse al punto de cobro autorizado con su documento de identidad para reclamar el premio correspondiente.

El Dorado es uno de los chances más populares de Colombia. (Imagen ilustrativa) | Foto: Getty Images

Resultados del sorteo anterior – 26 de agosto

Dorado Mañana

Premio mayor: 6008

La Quinta: 9

Dorado Tarde