Suscribirse

Loterías

Nuevo sorteo del Dorado Mañana y Tarde: estas son las combinaciones ganadoras del miércoles 27 de agosto

En Colombia existen numerosas loterías y chances populares. Entre ellas se destaca El Dorado, que se juega todos los días en dos versiones.

Redacción Loterías
27 de agosto de 2025, 4:37 p. m.
El Dorado juega en la mañana y en la tarde.
El Dorado juega en la mañana y en la tarde | Foto: Getty Images

Hoy, miércoles 27 de agosto, los colombianos disfrutaron de un nuevo sorteo de uno de los chances más importantes del país: El Dorado. En su primera edición del día, realizada a las 11:00 a. m., el sorteo dejó como resultado ganador la siguiente combinación.

Dorado Mañana – 27 de agosto

  • Premio mayor: 7907
  • La Quinta: 1

Cabe destacar que ‘La Quinta’ es una modalidad reciente del juego que permite al participante elegir un número de cinco cifras, brindando así mayores oportunidades de ganar el premio mayor. Además, El Dorado cuenta con un segundo sorteo diario, programado para las 3:30 p. m.

Resultado DORADO MAÑANA miércoles 27 de Agosto de 2025

Resultados Dorado Tarde – 27 de agosto

  • Premio mayor: pendiente
  • La Quinta: pendiente

Para quienes prefieren jugar de manera continua, lo más recomendable es hacerlo en puntos autorizados, lo que garantiza que todo el proceso se realiza de forma legal y bajo supervisión de las entidades reguladoras.

Si durante la transmisión en vivo identificó que resultó ganador, lo primero que debe hacer es verificar cuidadosamente los números. Posteriormente, debe dirigirse al punto de cobro autorizado con su documento de identidad para reclamar el premio correspondiente.

Ganar la lotería despierta sueños de lujo, pero la IA recomienda propiedades, fondos o experiencias enriquecedoras.
El Dorado es uno de los chances más populares de Colombia. (Imagen ilustrativa) | Foto: Getty Images

Resultados del sorteo anterior – 26 de agosto

Dorado Mañana

  • Premio mayor: 6008
  • La Quinta: 9

Dorado Tarde

  • Premio mayor: 0875
  • La Quinta: 5

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Inesperado giro en caso de menor que asesinó a su papá, un mayor del Ejército, y a su hermana en Bogotá. Fiscalía pidió preclusión

2. Apagón deportivo: Fox y YouTube TV dejarían a millones de seguidores sin NFL ni fútbol universitario en pleno arranque de temporada

3. Hubo revolcón y Egan cede puestos: clasificación general de la Vuelta a España tras la etapa 5

4. Confirman asistencia de Petro a evento de la Corte Suprema y le envían mensaje en medio de tensiones: “Oportunidad de conversar”

5. Julián Domínguez, presidente de Confecámaras, renunció a su cargo; SEMANA había revelado polémicas en su gestión

LEER MENOS

Noticias relacionadas

SorteosDorado MañanaJuegos de azarDorado Mañana

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.