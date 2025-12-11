Loterías

Número afortunado de la Lotería de Bogotá: ganador del premio mayor de 10.000 millones, sorteo 2824

El sorteo 2824 volvió a mover la atención de los apostadores este jueves en Bogotá.

Siga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

12 de diciembre de 2025, 3:34 a. m.