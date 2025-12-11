Suscribirse

Número afortunado de la Lotería de Bogotá: ganador del premio mayor de 10.000 millones, sorteo 2824

El sorteo 2824 volvió a mover la atención de los apostadores este jueves en Bogotá.

Redacción Loterías
12 de diciembre de 2025, 3:34 a. m.
Los canales oficiales de compra se mantuvieron activos para este sorteo de los jueves.
Las recomendaciones para identificar billetes originales volvieron a ser clave para los jugadores. | Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

La noche de este jueves 11 de diciembre de 2025 volvió a concentrar la atención de miles de apostadores, pues la Lotería de Bogotá realizó su sorteo número 2824, que como cada semana se llevó a cabo a las 10:25 p. m.

Ganador del premio mayor: jueves 11 de diciembre de 2025

En esta ocasión, el premio mayor de 10.000 millones de pesos fue sorteado cuya combinación ganadora fue:

  • Número: 6761
  • Serie: 344
Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 11 de Diciembre de 2025

Esta cifra que se convierte desde hoy en protagonista de una de las bolsas más altas del país.

Resultados recientes: así venía el comportamiento de la suerte

El acumulado entregado este jueves se suma a una racha de semanas con combinaciones llamativas, en donde las 3 últimas ediciones tuvieron las combinaciones:

  • 04 de diciembre de 2025: 1537, Serie 197
  • 27 de noviembre de 2025: 6745, Serie 046
  • 20 de noviembre de 2025: 4429, Serie 142
El 4 de diciembre marcó la aparición de una nueva combinación en la edición 2823.
El plan de premios destacó nuevamente por la variedad de montos distribuidos en esta edición. | Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

La estructura del plan de premios que impulsa el juego

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá distribuye una bolsa amplia que reparte oportunidades en distintas categorías. El plan de premios de este sorteo incluye:

  • Premio mayor: $10.000 millones
  • Premio seco principal: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones cada uno
  • 3 premios secos: $200 millones cada uno
  • 6 premios secos: $50 millones cada uno
  • 10 premios secos: $20 millones cada uno
  • 30 premios secos: $10 millones cada uno

Esta estructura convierte al jueves en una fecha fija para quienes buscan mejorar sus probabilidades con un abanico amplio de opciones.

