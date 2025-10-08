Suscribirse

Loterías

Número afortunado de la Lotería del Huila: resultado del premio mayor el martes 7 de octubre

La Lotería del Huila ha sorteado el número ganador del premio mayor.

GoogleLéenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA

Redacción Loterías
8 de octubre de 2025, 11:35 a. m.
Lotería del Huila.
Resultado de la Lotería del Huila, martes 7 de octubre de 2025. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería del Huila

La noche del martes 7 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 4724 de la Lotería del Huila, la emisión se realizó, como es habitual, a las 10:25 p.m., hora en la que se reveló el número ganador del premio mayor.

El número afortunado de los 2.000 millones de pesos, el monto principal que otorga esta lotería, la cual cada semana despierta ilusión en miles de apostadores en todo el país.

Resultado del premio mayor el 7 de octubre de 2025

  • Número: 5963
  • Serie: 026
Resultado LOTERIA DEL HUILA Martes 7 de Octubre de 2025

Los 3 resultados más recientes de la Lotería del Huila

En semanas anteriores, los números ganadores fueron los siguientes:

  • 30 de septiembre: 7716 de la serie 084
  • 23 de septiembre: 6777 de la serie 092
  • 16 de septiembre: 4477 de la serie 049

Más posibilidades de ganar

Además del premio mayor, la Lotería del Huila ofrece varios premios adicionales llamados secos, que permiten aumentar las posibilidades de ganar:

La Lotería del Huila entregó el resultado de su sorteo 4723 del 30 de septiembre de 2025.
El sorteo 4723 de la Lotería del Huila dejó un nuevo número ganador la noche del martes. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería del Huila
  • Primer seco: 150 millones de pesos (un premio).
  • Segundo seco: 100 millones de pesos (cinco premios).
  • Tercer seco: 30 millones de pesos (diez premios).
  • Cuarto seco: 15 millones de pesos (diez premios).

El próximo sorteo de la Lotería del Huila se jugará el martes 14 de octubre de 2025, nuevamente a las 10:25 de la noche, con el mismo premio mayor de 2.000 millones de pesos.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. California aprueba ley histórica para proteger a adultos mayores de la falta de vivienda

2. Donald Trump desafía el bloqueo en Washington con polémica maniobra: usar dinero de los aranceles para mantener el programa WIC

3. “Para que digan que soy un bandido”: ministro Benedetti habló de su “millonario” reloj por el que lo cuestionan en redes sociales

4. Intentan asesinar a exoficial de la Policía vinculado con Papá Pitufo en Barranquilla: hubo una impresionante balacera

5. Fico Gutiérrez, alcalde de Medellín, reacciona tras los disturbios y vandalismo en la supuesta marcha pacífica: “Petro no conoce”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loteria del HuilaResultadosJuegosSorteosJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.