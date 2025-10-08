Loterías
Número afortunado de la Lotería del Huila: resultado del premio mayor el martes 7 de octubre
La Lotería del Huila ha sorteado el número ganador del premio mayor.
Léenos en Google Discover y mantente un paso adelante con SEMANA
La noche del martes 7 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 4724 de la Lotería del Huila, la emisión se realizó, como es habitual, a las 10:25 p.m., hora en la que se reveló el número ganador del premio mayor.
El número afortunado de los 2.000 millones de pesos, el monto principal que otorga esta lotería, la cual cada semana despierta ilusión en miles de apostadores en todo el país.
Resultado del premio mayor el 7 de octubre de 2025
- Número: 5963
- Serie: 026
Los 3 resultados más recientes de la Lotería del Huila
En semanas anteriores, los números ganadores fueron los siguientes:
- 30 de septiembre: 7716 de la serie 084
- 23 de septiembre: 6777 de la serie 092
- 16 de septiembre: 4477 de la serie 049
Más posibilidades de ganar
Además del premio mayor, la Lotería del Huila ofrece varios premios adicionales llamados secos, que permiten aumentar las posibilidades de ganar:
- Primer seco: 150 millones de pesos (un premio).
- Segundo seco: 100 millones de pesos (cinco premios).
- Tercer seco: 30 millones de pesos (diez premios).
- Cuarto seco: 15 millones de pesos (diez premios).
El próximo sorteo de la Lotería del Huila se jugará el martes 14 de octubre de 2025, nuevamente a las 10:25 de la noche, con el mismo premio mayor de 2.000 millones de pesos.