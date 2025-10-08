Número afortunado de la Lotería del Huila: resultado del premio mayor el martes 7 de octubre

La noche del martes 7 de octubre de 2025 se llevó a cabo el sorteo número 4724 de la Lotería del Huila, la emisión se realizó, como es habitual, a las 10:25 p.m., hora en la que se reveló el número ganador del premio mayor.

El número afortunado de los 2.000 millones de pesos, el monto principal que otorga esta lotería, la cual cada semana despierta ilusión en miles de apostadores en todo el país.

Resultado del premio mayor el 7 de octubre de 2025

Número: 5963

5963 Serie: 026

Los 3 resultados más recientes de la Lotería del Huila

En semanas anteriores, los números ganadores fueron los siguientes:

30 de septiembre: 7716 de la serie 084

7716 de la serie 084 23 de septiembre: 6777 de la serie 092

6777 de la serie 092 16 de septiembre: 4477 de la serie 049

Más posibilidades de ganar

Además del premio mayor, la Lotería del Huila ofrece varios premios adicionales llamados secos, que permiten aumentar las posibilidades de ganar:

El sorteo 4723 de la Lotería del Huila dejó un nuevo número ganador la noche del martes. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería del Huila

Primer seco: 150 millones de pesos (un premio).

150 millones de pesos (un premio). Segundo seco: 100 millones de pesos (cinco premios).

100 millones de pesos (cinco premios). Tercer seco: 30 millones de pesos (diez premios).

30 millones de pesos (diez premios). Cuarto seco: 15 millones de pesos (diez premios).