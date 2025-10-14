Loterías
Número del premio mayor de la Lotería del Huila: ganador de los 2.000 millones del sorteo 4725
El sorteo 4725 de la Lotería del Huila marcó la noche del martes con su tradicional emoción y suspenso.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
La Lotería del Huila realizó la noche de este martes 14 de octubre de 2025 su sorteo 4725, correspondiente al habitual juego de los martes a las 10:25 p.m..
El premio mayor es de 2.000 millones de pesos, cifra que cambia la vida de quien tenga en sus manos el billete con esa combinación.
Número ganador del premio mayor, 14 de octubre de 2025
- Número: XXX
- Serie: XX
Premios secos y montos del sorteo 4725
Además del premio principal, la Lotería del Huila distribuye cada semana una amplia gama de premios secundarios que también pueden significar importantes ganancias para los jugadores.
La Lotería del Huila cuenta con diferentes premios secos en los cuales están:
- Primer seco: 150 millones de pesos (se entrega uno).
- Segundo seco: 100 millones de pesos (se entregan cinco).
- Tercer seco: 30 millones de pesos (se entregan diez).
- Cuarto seco: 15 millones de pesos (se entregan diez)
Números ganadores de sorteos anteriores
En las últimas semanas, la Lotería del Huila ha dejado varios números afortunados:
- 7 de octubre de 2025: número 5936 de la serie 026.
- 3 de octubre de 2025: número 7714 de la serie 224.
- 26 de septiembre de 2025: número 1221 de la serie 198.
Estos resultados reflejan la continuidad de los sorteos y la expectativa que cada martes despierta entre los apostadores, quienes esperan ser los próximos en llevarse el gran premio.