Suscribirse

Loterías

Número del premio mayor de la Lotería del Huila: ganador de los 2.000 millones del sorteo 4725

El sorteo 4725 de la Lotería del Huila marcó la noche del martes con su tradicional emoción y suspenso.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
15 de octubre de 2025, 3:49 a. m.
La rutina del sorteo de los martes se cumplió con la realización del sorteo 4725 de la Lotería del Huila.
La Lotería del Huila volvió a poner a prueba la suerte de sus apostadores en su más reciente edición. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería del Huila

La Lotería del Huila realizó la noche de este martes 14 de octubre de 2025 su sorteo 4725, correspondiente al habitual juego de los martes a las 10:25 p.m..

El premio mayor es de 2.000 millones de pesos, cifra que cambia la vida de quien tenga en sus manos el billete con esa combinación.

Número ganador del premio mayor, 14 de octubre de 2025

  • Número: XXX
  • Serie: XX
Resultado LOTERIA DEL HUILA Martes 14 de Octubre de 2025

Premios secos y montos del sorteo 4725

Además del premio principal, la Lotería del Huila distribuye cada semana una amplia gama de premios secundarios que también pueden significar importantes ganancias para los jugadores.

Lotería del Huila.
Cada semana, la Lotería del Huila reúne la atención de quienes esperan conocer los resultados de su sorteo. | Foto: Composición de SEMANA: con imágenes del portal Getty y Lotería del Huila

La Lotería del Huila cuenta con diferentes premios secos en los cuales están:

  • Primer seco: 150 millones de pesos (se entrega uno).
  • Segundo seco: 100 millones de pesos (se entregan cinco).
  • Tercer seco: 30 millones de pesos (se entregan diez).
  • Cuarto seco: 15 millones de pesos (se entregan diez)

Números ganadores de sorteos anteriores

En las últimas semanas, la Lotería del Huila ha dejado varios números afortunados:

  • 7 de octubre de 2025: número 5936 de la serie 026.
  • 3 de octubre de 2025: número 7714 de la serie 224.
  • 26 de septiembre de 2025: número 1221 de la serie 198.

Estos resultados reflejan la continuidad de los sorteos y la expectativa que cada martes despierta entre los apostadores, quienes esperan ser los próximos en llevarse el gran premio.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. MasterChef Celebrity: Participante cometió inesperado error y fue eliminado de la competencia

2. Altafulla apareció con otra mujer en redes sociales; la compararon con Karina García

3. Néstor Lorenzo destapó el factor para que Colombia no venciera a Canadá: “No nos favoreció”

4. Joven de 23 años fue a un festival de música y terminó muerta por un extraño accidente en Estados Unidos

5. El gol anulado a Canadá que salvó a Colombia de perder el amistoso: Jonathan David se lamentó

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Loteria del HuilapremioNúmerosGanadorsorteoJuegos de azar

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.