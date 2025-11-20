Loterías
Número ganador de la Lotería de Bogotá: premio mayor de 10.000 millones, jueves 20 de noviembre
La Lotería de Bogotá realizó su tradicional sorteo a las 10 p.m., dejando una cifra que ilusionó a miles de jugadores.
La Lotería de Bogotá realizó en la noche de este jueves 20 de noviembre de 2025 su sorteo 2821, programado como cada semana a las 10:25 p.m..
El premio mayor, cuyo monto es de 10.000 millones de pesos ha sido sorteado y quedó con una cifra que se consolidó como la más esperada por los apostadores del país.
Resultado del premio mayor, jueves 20 de noviembre de 2025
- Número: 4429
- Serie: 142
Resultados de los 3 recientes sorteos
Los tres últimos sorteos han tenido como resultado las siguientes combinaciones:
- 13 de noviembre de 2025: número 8957 de la serie 256
- 6 de noviembre de 2025: número 3290 de la serie 191
- 30 de octubre de 2025: número 4913 de la serie 193
El plan de premios ofrece una amplia bolsa de oportunidades, encabezada por el premio mayor de 10.000 millones de pesos y además:
- Un Premio Seco de 1.000 millones
- Dos Premios Secos de 500 millones
- Tres Premios Secos de 200 millones
- Seis Premios Secos de 50 millones
- Diez Premios Secos de 20 millones
- Treinta Premios Secos de 10 millones
Opciones de compra disponibles
La Lotería de Bogotá recuerda que los ciudadanos pueden adquirir billetes o fracciones por diferentes canales, tanto presenciales como digitales.
Entre ellos se encuentran:
- Portal oficial: www.loteriadebogota.com
- Loteros y distribuidores autorizados
- Puntos Paga Todo
- Loticolombia
- Efecty
- Punto de Pago
- CODESA