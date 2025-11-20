Suscribirse

Loterías

Número ganador de la Lotería de Bogotá: premio mayor de 10.000 millones, jueves 20 de noviembre

La Lotería de Bogotá realizó su tradicional sorteo a las 10 p.m., dejando una cifra que ilusionó a miles de jugadores.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Loterías
21 de noviembre de 2025, 3:40 a. m.
Número ganador de la lotería de Bogotá.
Resultado del sorteo del jueves 20 de noviembre de 2025. | Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó en la noche de este jueves 20 de noviembre de 2025 su sorteo 2821, programado como cada semana a las 10:25 p.m..

El premio mayor, cuyo monto es de 10.000 millones de pesos ha sido sorteado y quedó con una cifra que se consolidó como la más esperada por los apostadores del país.

Resultado del premio mayor, jueves 20 de noviembre de 2025

  • Número: 4429
  • Serie: 142
Resultado LOTERIA DE BOGOTA Jueves 20 de Noviembre de 2025

Resultados de los 3 recientes sorteos

Los tres últimos sorteos han tenido como resultado las siguientes combinaciones:

  • 13 de noviembre de 2025: número 8957 de la serie 256
  • 6 de noviembre de 2025: número 3290 de la serie 191
  • 30 de octubre de 2025: número 4913 de la serie 193

El plan de premios ofrece una amplia bolsa de oportunidades, encabezada por el premio mayor de 10.000 millones de pesos y además:

  • Un Premio Seco de 1.000 millones
  • Dos Premios Secos de 500 millones
  • Tres Premios Secos de 200 millones
  • Seis Premios Secos de 50 millones
  • Diez Premios Secos de 20 millones
  • Treinta Premios Secos de 10 millones
La entidad completó su programación habitual con el anuncio del número que protagonizó la última edición del sorteo.
La edición más reciente dejó claro cuál fue el número protagonista de la jornada. | Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

Opciones de compra disponibles

La Lotería de Bogotá recuerda que los ciudadanos pueden adquirir billetes o fracciones por diferentes canales, tanto presenciales como digitales.

Entre ellos se encuentran:

  • Portal oficial: www.loteriadebogota.com
  • Loteros y distribuidores autorizados
  • Puntos Paga Todo
  • Loticolombia
  • Efecty
  • Punto de Pago
  • CODESA

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Ella es Vanessa Pulgarín, la representante de Colombia que deslumbró en Miss Universo 2025

2. El mensaje de Nayib Bukele tras el fracaso del ‘Bolillo’ Gómez con El Salvador y la no clasificación al Mundial 2026

3. Miss Universe 2025: México se coronó como ganadora y video le da la vuelta al mundo

4. Ella es Fátima Bosch, ganadora de Miss Universo 2025: así fue el momento de la coronación

5. Dan detalles de la reunión para la llegada de James Rodríguez a Millonarios: cifra sorprende

LEER MENOS

Noticias relacionadas

NúmerosGanadorLotería de Bogotápremiosorteo

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.