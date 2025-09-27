Loterías
Número ganador de la Lotería de Risaralda: resultado del último sorteo del viernes 26 de septiembre
Como cada viernes, la Lotería de Risaralda cumplió con su sorteo semanal, esta vez correspondiente al 26 de septiembre.
La Lotería de Risaralda jugó su más reciente sorteo este viernes, 26 de septiembre de 2025, el cual corresponde al número 2918 el cual se realizó como es habitual a las 11:00 p.m.
El premio mayor sorteado fue de un monto de 2.333 millones de pesos, el cual se consolida como uno de los sorteos más atractivos en Colombia.
El número ganador del sorteo más reciente
En la edición de este viernes, el número ganador fue:
- Número: 1221
- Serie: 198
El sorteo únicamente no incluye el premio mayor, pues cuenta con diferentes premios secos que ofrecieron sumas importantes a diferentes apostadores, ampliando las posibilidades de ganar para quienes participaron en el sorteo.
Premios secos en la Lotería de Risaralda
Además del premio mayor, la Lotería de Risaralda presentó diferentes premios secos millonarios:
- El Gordo de Risaralda: 300 millones de pesos.
- Ángel de la Suerte: 200 millones de pesos.
- Mula Millonaria: 150 millones de pesos.
- Milagro Millonario: 80 millones de pesos.
- Guaca de Oro: 60 millones de pesos (3 premios).
- Cofre de Diamantes: 50 millones de pesos (5 premios).
- Trébol de la Fortuna: 40 millones de pesos (3 premios).
- Secos de Perla: 35 millones de pesos (5 premios).
- Cosecha Millonaria: 30 millones de pesos (11 premios).
Resultados anteriores de la Lotería de Risaralda
Durante septiembre, la lotería ha entregado importantes premios en sus sorteos semanales:
- 19 de septiembre de 2025: número 7350 de la serie 221.
- 12 de septiembre de 2025: número 8878 de la serie 038.
- 5 de septiembre de 2025: número 4970 de la serie 258.
La Lotería de Risaralda continúa consolidándose como una de las favoritas de los jugadores en Colombia, no solo por el monto de su premio mayor, sino también por la cantidad de premios secos que permiten que más apostadores resulten beneficiados cada semana.