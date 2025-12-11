Número ganador del Baloto: acumulados de más de 9.000 millones de pesos, miércoles 10 de diciembre

El sorteo 2590 del Baloto se realizó este miércoles 10 de diciembre de 2025, en una jornada marcada por acumulados que superan los 9.000 millones de pesos entre sus dos modalidades.

El Baloto principal llegó a un acumulado de 9.600 millones, mientras que Baloto Revancha alcanzó los 9.800 millones.

Resultados del sorteo del Baloto del 10 de diciembre de 2025

Premio mayor: 9.600 millones de pesos

Número ganador: 03 - 12 - 13 - 26 - 37

Súper Balota: 09

Últimos resultados del Baloto (Con súper balota)

8 de diciembre de 2025: 02 – 21 – 22 – 24 – 37 – 10

02 – 21 – 22 – 24 – 37 – 10 6 de diciembre de 2025: 12 – 32 – 36 – 42 – 43 – 13

12 – 32 – 36 – 42 – 43 – 13 3 de diciembre de 2025: 11 – 15 – 16 – 19 – 40 – 09

Dos millonarios premios marcaron los resultados divulgados este miércoles 10 de diciembre. | Foto: Getty Images / Baloto / Canva

Resultados del Baloto Revancha del 10 de diciembre de 2025

Premio mayor: 9.800 millones de pesos

Número ganador: 20 - 40 - 41 - 42 - 43

Súper Balota: 11

Últimos resultados del Baloto Revancha

(Con súper balota)