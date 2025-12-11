Suscribirse

Número ganador del Baloto: acumulados de más de 9.000 millones de pesos, miércoles 10 de diciembre

El sorteo de este miércoles destacó por dos acumulados que superaron los 9.000 millones de pesos.

Redacción Loterías
11 de diciembre de 2025, 12:50 p. m.
El Baloto volvió a captar la atención nacional con acumulados que rozan los 10.000 millones.
El sorteo 2590 presentó cifras históricas para cierre de año, con botes superiores a los 9.000 millones. | Foto: Getty Images / Baloto

El sorteo 2590 del Baloto se realizó este miércoles 10 de diciembre de 2025, en una jornada marcada por acumulados que superan los 9.000 millones de pesos entre sus dos modalidades.

El Baloto principal llegó a un acumulado de 9.600 millones, mientras que Baloto Revancha alcanzó los 9.800 millones.

Resultados del sorteo del Baloto del 10 de diciembre de 2025

Premio mayor: 9.600 millones de pesos

  • Número ganador: 03 - 12 - 13 - 26 - 37
  • Súper Balota: 09

Últimos resultados del Baloto (Con súper balota)

  • 8 de diciembre de 2025: 02 – 21 – 22 – 24 – 37 – 10
  • 6 de diciembre de 2025: 12 – 32 – 36 – 42 – 43 – 13
  • 3 de diciembre de 2025: 11 – 15 – 16 – 19 – 40 – 09
En la jornada del 3 de diciembre, el Baloto repartió un acumulado millonario.
Dos millonarios premios marcaron los resultados divulgados este miércoles 10 de diciembre. | Foto: Getty Images / Baloto / Canva

Resultados del Baloto Revancha del 10 de diciembre de 2025

Premio mayor: 9.800 millones de pesos

  • Número ganador: 20 - 40 - 41 - 42 - 43
  • Súper Balota: 11

Últimos resultados del Baloto Revancha

(Con súper balota)

  • 8 de diciembre de 2025: 02 – 07 – 30 – 33 – 42 – 04
  • 6 de diciembre de 2025: 13 – 18 – 27 – 29 – 35 – 08
  • 3 de diciembre de 2025: 07 – 16 – 30 – 37 – 39 – 02

