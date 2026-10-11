Número y signo ganador de Super Astro Luna este domingo, 11 de octubre

Este domingo, 11 de octubre de 2026, a las 10:50 p. m., se llevó a cabo una nueva edición de Super Astro Luna, juego de suerte y azar que cuenta con numerosos participantes en Colombia.

Lotería de Boyacá: número ganador y resultados del sorteo del sábado 10 de octubre de 2026

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 9922

Los últimos tres dígitos: 922.

Los últimos dos dígitos: 22.

El signo zodiacal ganador es: Acuario.

En Colombia, numerosos apostadores buscan llevarse millonarios premios al acertar las cuatro cifras del número ganador, respetando su orden de aparición, y el signo zodiacal correspondiente.

Cómo participar en Super Astro Luna

Jugar al Super Astro Luna es un proceso sencillo que requiere seguir dos pasos:

Elegir las cuatro cifras: El apostador debe escoger un número de cuatro dígitos, desde el 0000 hasta el 9999.

Seleccionar el signo zodiacal: El número elegido debe ir acompañado de uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Los participantes pueden apostar desde 500 pesos por jugada, con un monto máximo permitido de 10.000 pesos.