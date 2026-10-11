Loterías

Número y signo ganador de Super Astro Luna este domingo, 11 de octubre

Una nueva edición del sorteo dejó los números ganadores de la jornada.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

Miguel Alejandro Cruz Ruiz

11 de octubre de 2026 a las 8:38 p. m.
Super Astro Luna - 11 de octubre de 2026.
Super Astro Luna - 11 de octubre de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Luna.

Este domingo, 11 de octubre de 2026, a las 10:50 p. m., se llevó a cabo una nueva edición de Super Astro Luna, juego de suerte y azar que cuenta con numerosos participantes en Colombia.

Resultados de la lotería de Boyacá sábado 23 de agosto.
Lotería de Boyacá: número ganador y resultados del sorteo del sábado 10 de octubre de 2026

Estos fueron los resultados oficiales:

  • El número ganador es: 9922
  • Los últimos tres dígitos: 922.
  • Los últimos dos dígitos: 22.
  • El signo zodiacal ganador es: Acuario.
YouTube video fz7u5calTSE thumbnail

En Colombia, numerosos apostadores buscan llevarse millonarios premios al acertar las cuatro cifras del número ganador, respetando su orden de aparición, y el signo zodiacal correspondiente.

Cómo participar en Super Astro Luna

Jugar al Super Astro Luna es un proceso sencillo que requiere seguir dos pasos:

  • Elegir las cuatro cifras: El apostador debe escoger un número de cuatro dígitos, desde el 0000 hasta el 9999.
  • Seleccionar el signo zodiacal: El número elegido debe ir acompañado de uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

Los participantes pueden apostar desde 500 pesos por jugada, con un monto máximo permitido de 10.000 pesos.