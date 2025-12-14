Chance
Números de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados que dejaron los sorteos del 14 de diciembre de 2025
Los sorteos de La Antioqueñita del 14 de diciembre se realizaron en las modalidades Día y Tarde.
Este domingo 14 de diciembre se llevaron a cabo los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de llevarse importantes premios al acertar los números ganadores.
Los sorteos se realizaron a las 11:59 a.m. y 4:00 p.m. (Por sortear), respectivamente, en las modalidades tradicionales y con la nueva opción de ‘la quinta’.
Resultados del sorteo de La Antioqueñita Día
- Número ganador: 6885
- Quinta balota: 8
El sorteo de la mañana presentó la combinación ganadora que permitirá a los jugadores que acertaron los cuatro dígitos obtener el premio mayor.
Los aciertos parciales de tres o dos cifras también tienen recompensas, según las reglas del juego.
Resultados del sorteo de La Antioqueñita Tarde
- Número ganador: [Por sortear]
- Quinta balota: [Por sortear]
En el sorteo de la tarde, los participantes tuvieron otra oportunidad de ganar.
Cómo jugar
Para jugar, es necesario acertar los cuatro números en su posición exacta, además, existen premios secundarios para quienes acierten tres o dos cifras.
Con la reciente incorporación de la ‘quinta balota’, los jugadores cuentan con una modalidad adicional que multiplica las oportunidades de llevarse premios, haciendo que cada sorteo sea aún más esperado por los aficionados al chance.