Números de La Antioqueñita Día y Tarde: resultados que dejaron los sorteos del 14 de diciembre de 2025

Este domingo 14 de diciembre se llevaron a cabo los sorteos de La Antioqueñita Día y Tarde, ofreciendo a los jugadores la posibilidad de llevarse importantes premios al acertar los números ganadores.

Los sorteos se realizaron a las 11:59 a.m. y 4:00 p.m. (Por sortear), respectivamente, en las modalidades tradicionales y con la nueva opción de ‘la quinta’.

Resultados del sorteo de La Antioqueñita Día

Número ganador: 6885

6885 Quinta balota: 8

El sorteo de la mañana presentó la combinación ganadora que permitirá a los jugadores que acertaron los cuatro dígitos obtener el premio mayor.

Los aciertos parciales de tres o dos cifras también tienen recompensas, según las reglas del juego.

Resultados del sorteo de La Antioqueñita Tarde

Número ganador: [Por sortear]

Quinta balota: [Por sortear]

En el sorteo de la tarde, los participantes tuvieron otra oportunidad de ganar.

Cómo jugar

Para jugar, es necesario acertar los cuatro números en su posición exacta, además, existen premios secundarios para quienes acierten tres o dos cifras.