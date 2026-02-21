Loterías

Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 21 de febrero

Estos juegos hacen parte del sistema de apuestas tipo “chance” en Colombia y tienen gran popularidad.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

21 de febrero de 2026, 11:13 a. m.
La Caribeña, El Paisita y Chance El Dorado de este 21 de febrero.
El atractivo de juegos como El Dorado, El Paisita y La Caribeña radica en su accesibilidad. Con montos bajos y sorteos frecuentes, permiten participar sin necesidad de grandes inversiones, lo que los convierte en una opción popular en distintas regiones del país. Además, la rapidez de los resultados mantiene el interés de los apostadores, quienes siguen de cerca cada sorteo.

Sin embargo, la probabilidad de ganar es baja, por lo que se recomienda asumir estas prácticas como una actividad recreativa y no como una solución financiera.

Más allá de los números y los premios, la lotería en Colombia refleja una mezcla de tradición, necesidad y optimismo. En cada apuesta persistente idea de que, en cualquier momento, la suerte puede cambiarlo todo.

Estas tres loterías realizan dos sorteos diarios, uno en la tarde y otro en la noche, lo que brinda a los jugadores la posibilidad de participar en cualquiera de las dos jornadas o en ambas, si así lo desean. En ese contexto, los resultados de este sábado 21 de febrero ya están disponibles.

Lotería de Santander, sorteo del viernes 20 de febrero de 2026: ¿Tiene el número ganador del premio mayor?

Lotería de Risaralda: resultado y número ganador del premio mayor del viernes 20 de febrero de 2026

Super Astro Luna: resultados ganadores del sorteo de este viernes 20 de febrero de 2026

Miloto: números ganadores del último sorteo de la semana

Resultados de la lotería Super Astro Sol el viernes 20 de febrero: estos son los afortunados de hoy

Números ganadores de El Sinuano Día y Noche del 20 de febrero: resultados oficiales del sorteo

Resultados lotería Chontico Día y Noche del viernes 20 de febrero de 2026

Loterías de hoy: números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 20 de febrero

Números ganadores de hoy: así quedó El Dorado, El Paisita y La Caribeña este jueves, 19 de febrero

¿Ganó hoy? Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña de este miércoles, 18 de febrero

El Dorado Mañana

  • Premio mayor: 5142
  • La Quinta: 5
YouTube video Jz0WzmniyMY thumbnail

El Dorado Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
YouTube video 0LEZCLdmaWA thumbnail

El Paisita Día

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
YouTube video lKo2aG0Jct0 thumbnail

El Paisita Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
YouTube video 9TLJq0CKJtY thumbnail

La Caribeña Tarde

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
YouTube video fHqt8OiBgHc thumbnail

La Caribeña Noche

  • Premio mayor: Pendiente
  • La Quinta: Pendiente
YouTube video z78TuhR6KGQ thumbnail

